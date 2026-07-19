Астрономы совершили неожиданное открытие: астероид 1998 Ш2 оказался кометой

·29·Технологии
Астрономы совершили неожиданное открытие: астероид 1998 Ш2 оказался кометой

В мире астрономии произошло важное событие, изменившее многолетние представления. Объект 1998 Ш2, открытый в 1998 году и до сих пор считавшийся обычным астероидом, оказался кометой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Натуре Астрономй, это открытие было подтверждено не только математическими расчетами, но и прямыми визуальными наблюдениями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Изучение данного объекта было спровоцировано неожиданным инцидентом в августе 2025 года. Тогда 380-метровое тело приблизилось к Земле на расстояние 0,02 астрономической единицы. Запланированные наблюдения через радиолокационный комплекс Голдстоне в США не состоялись из-за непредвиденной ошибки: объект не был обнаружен в расчетных координатах. Обсерватория Вйкрота-Кентро де Эстудос Астрономикос де Минас Гераис в Бразилии зафиксировала, что тело значительно отклонилось от своей орбиты.

От математического прогноза до визуального подтверждения

Ученые установили, что такое отклонение в движении тела можно объяснить только ускорением, не связанным с гравитацией. Это явление характерно для комет и представляет собой реактивную силу, возникающую в результате испарения ледяного слоя (дегазации). По расчетам, объект выбрасывает 1,2 × 10^24 молекул газа в секунду, что свидетельствует о наличии запасов льда в его составе.

Хотя изначально признаков активности не наблюдалось, были задействованы крупнейшие телескопы мира. На снимках, полученных с помощью КФХТ на Гавайях и ВЛТ (Верй Ларге Телескопе) в Чили, вокруг 1998 Ш2 обнаружились очень тусклая газопылевая оболочка и узкий хвост. Выяснилось, что способность кометы к «маскировке» связана с низким коэффициентом отражения (альбедо) её поверхности.

Планетарная оборона и новые угрозы

Это открытие критически важно для стратегии защиты Земли от космических угроз. «Скрытые кометы», подобные этому телу, переименованному в П/1998 Ш2, считаются более опасными, чем астероиды. Поскольку их орбита может измениться в неожиданном направлении под воздействием реактивных сил, это затрудняет расчет вероятности их столкновения с Землей.

В настоящее время ученым известно более 2000 околоземных астероидов, движущихся по орбитам кометного типа. 285 из них имеют размер более 140 метров и классифицируются как потенциально опасные. Новые данные показывают, что многие из этих объектов на самом деле могут быть ледяными кометами. Это требует учета пористой структуры тела при разработке будущих проектов по изменению траектории астероидов, подобных миссии ДАРТ.

Также это исследование может внести коррективы в теории о происхождении океанов на Земле. Высока вероятность того, что в древности именно такие скрытые кометы доставили воду на нашу планету. В будущем планируется массовый поиск таких «темных комет» с помощью строящейся в Чили обсерватории Вера Rubin.

КосмосАстрономияКометаАстероидНаука и техника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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