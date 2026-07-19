Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...

Известное португальское издание «А Бола» опубликовало рейтинг из 23 футболистов, которые не смогли показать ожидаемую игру на ЧМ-2026. В этот антирейтинг вошли самые яркие звезды мирового футбола, в том числе капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, бразильский нападающий Неймар и полузащитник сборной Англии Деклан Райс.

Zamin.уз представляет полный список футболистов, которые не оправдали доверие болельщиков и экспертов на турнире.

23 футболиста, не показавших ожидаемой игры:

По версии издания «А Бола», список самых неудачливых игроков ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фернандо Муслера (Уругвай)

Йозуа Киммих (Германия)

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Габриэл Магальяйнс (Бразилия)

Пьеро Инкапье (Эквадор)

Федерико Вальверде (Уругвай)

Джамал Мусиала (Германия)

Бруну Фернандеш (Португалия)

Лерой Сане (Германия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Сон Хын Мин (Южная Корея)

Мануэль Нойер (Германия)

Деклан Райс (Англия)

Скотт Мактоминей (Шотландия)

Оркун Кёкчю (Турция)

Бернарду Силва (Португалия)

Антуан Семеньо (Гана)

Кенан Йылдыз (Турция)

Неймар (Бразилия)

Арда Гюлер (Турция)

Виктор Дьёкереш (Швеция)

Жереми Доку (Бельгия)

Рафинья (Бразилия)

Представительство по сборным: в какой стране больше всего неудачников?

Согласно опубликованному рейтингу, страной, чьи представители чаще всего терпели неудачи на турнире, стала Германия — в список попали 4 немецких футболиста.

Показатели других стран распределились следующим образом:

Португалия, Бразилия и Турция — по 3 футболиста;

Уругвай — 2 футболиста;

От остальных стран в список включено по одному представителю.

Впереди финал: борьба за чемпионство ЧМ-2026

Финальный матч ЧМ-2026, который определит сильнейшую команду мира, состоится 19 июля. В решающей битве на поле сойдутся национальные сборные Испании и Аргентины.

Напомним, что Аргентина защищает свой титул действующего чемпиона мира, а сборная Испании не потерпела ни одного поражения по ходу этого турнира.