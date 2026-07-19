Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...

·30·Спорт
Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...

Известное португальское издание «А Бола» опубликовало рейтинг из 23 футболистов, которые не смогли показать ожидаемую игру на ЧМ-2026. В этот антирейтинг вошли самые яркие звезды мирового футбола, в том числе капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, бразильский нападающий Неймар и полузащитник сборной Англии Деклан Райс.

Zamin.уз представляет полный список футболистов, которые не оправдали доверие болельщиков и экспертов на турнире.

23 футболиста, не показавших ожидаемой игры:

По версии издания «А Бола», список самых неудачливых игроков ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

  • Фернандо Муслера (Уругвай)

  • Йозуа Киммих (Германия)

  • Йошко Гвардиол (Хорватия)

  • Габриэл Магальяйнс (Бразилия)

  • Пьеро Инкапье (Эквадор)

  • Федерико Вальверде (Уругвай)

  • Джамал Мусиала (Германия)

  • Бруну Фернандеш (Португалия)

  • Лерой Сане (Германия)

  • Криштиану Роналду (Португалия)

  • Сон Хын Мин (Южная Корея)

  • Мануэль Нойер (Германия)

  • Деклан Райс (Англия)

  • Скотт Мактоминей (Шотландия)

  • Оркун Кёкчю (Турция)

  • Бернарду Силва (Португалия)

  • Антуан Семеньо (Гана)

  • Кенан Йылдыз (Турция)

  • Неймар (Бразилия)

  • Арда Гюлер (Турция)

  • Виктор Дьёкереш (Швеция)

  • Жереми Доку (Бельгия)

  • Рафинья (Бразилия)

Представительство по сборным: в какой стране больше всего неудачников?

Согласно опубликованному рейтингу, страной, чьи представители чаще всего терпели неудачи на турнире, стала Германия — в список попали 4 немецких футболиста.

Показатели других стран распределились следующим образом:

  • Португалия, Бразилия и Турция — по 3 футболиста;

  • Уругвай — 2 футболиста;

  • От остальных стран в список включено по одному представителю.

Впереди финал: борьба за чемпионство ЧМ-2026

Финальный матч ЧМ-2026, который определит сильнейшую команду мира, состоится 19 июля. В решающей битве на поле сойдутся национальные сборные Испании и Аргентины.

Напомним, что Аргентина защищает свой титул действующего чемпиона мира, а сборная Испании не потерпела ни одного поражения по ходу этого турнира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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