Соболев спас в последнюю минуту: «Зенит» — обладатель Суперкубка России!

·21·Спорт
Соболев спас в последнюю минуту: «Зенит» — обладатель Суперкубка России!

Матч за Суперкубок России превратился в настоящую футбольную драму. «Спартак» был близок к победе до считанных секунд до конца основного времени, но Александр Соболев сначала сравнял счет, а затем реализовал решающий удар в серии пенальти.

«Зенит» после завершения встречи со счетом 1:1 победил в серии пенальти 4:2 и в десятый раз в своей истории завоевал Суперкубок России.

«Спартак» открыл счет первым

На 25-й минуте матча, проходившего на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, Кристофер Мартинс вывел москвичей вперед.

После этого «Спартак» долгое время удерживал минимальное преимущество. Когда основное время игры подходило к концу и «красно-белые» были в шаге от завоевания трофея, ситуация резко изменилась.

Соболев наказал бывшую команду на последних секундах

На 90+9-й минуте «Зенит» получил право на пенальти. Александр Соболев, подошедший к мячу, воспользовался шансом и сравнял счет — 1:1.

В серии пенальти, назначенной для определения победителя, нападающий петербуржцев также поставил финальную точку. Футболисты «Зенита» реализовали четыре удара, а «Спартак» не смог воспользоваться двумя попытками — 4:2.

Суперкубок России — 2026

«Зенит» — «Спартак» 1:1
Серия пенальти — 4:2

Голы: Кристофер Мартинс, 25 — Александр Соболев, 90+9, пенальти.

«Зенит» установил новый рекорд

Этот трофей стал для «Зенита» десятым чемпионством в истории Суперкубка России. Петербуржцы еще больше улучшили свой рекорд в этом турнире.

Команда завоевывала Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2026 годах. «Спартак» же проиграл в финале в пятый раз — москвичи выигрывали этот трофей только в 2017 году.

В истории «Зенита» есть и подобный трофей советского периода: ленинградцы выигрывали Кубок сезона в 1985 году.

Столкновение чемпиона и обладателя Кубка

«Зенит» участвовал в Суперкубке как чемпион России сезона 2025/26. Команда Сергея Семака завершила сезон на первом месте с 68 очками, завоевав чемпионский титул страны в одиннадцатый раз.

«Спартак» же вышел в финал как обладатель Кубка России. В Суперфинале москвичи сыграли вничью 1:1 с «Краснодаром» и победили в серии пенальти со счетом 4:3.

Однако на этот раз удача отвернулась от «Спартака» в серии пенальти. «Зенит» же спас практически проигранный финал на последних секундах и начал новый сезон с исторического трофея.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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