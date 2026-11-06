Эра отдельных приложений подходит к концу? Новая возможность, работающая прямо в чатах Telegram

Команда Telegram в очередном обновлении приложения 13.2 официально представила новую функцию под названием ХТМЛБубблес, которая, как ожидается, совершит настоящий прорыв в мире программирования и цифровых услуг. Благодаря этому технологическому новшеству пользователи теперь могут мгновенно запускать интерактивные элементы, созданные на основе ХТМЛ, КСС и ДжаваСкрипт, прямо внутри сообщений чата, не открывая никаких отдельных веб-страниц или дополнительных окон.

Это обновление еще больше ускоряет процесс превращения Telegram из простого мессенджера в огромную «супер-аппликацию» (СуперАпп), охватывающую все сферы повседневной жизни.

Как Telegram стал центром цифровых услуг?

В последнее время чаты и группы стали не только пространством для общения, но и полноценной бизнес- и развлекательной экосистемой. Эта эволюция отчетливо проявляется в 4 основных направлениях:

Игры и феномен Веб3: Мини-приложения, такие как Ноткоин, Хамстер Комбат, Блум, привлекли миллионы людей. Пользователи получили возможность играть в игры, зарабатывать криптовалюту и управлять своими цифровыми активами, не выходя из приложения;

Электронная коммерция и услуги: Для магазинов и сервисных центров отпала необходимость создавать сложные веб-сайты или отдельные мобильные приложения. Внутри чата можно заказывать еду, вызывать такси, покупать одежду и технику, а также бронировать билеты;

Платежи и экосистема TON: Виртуальный кошелек (Валлет), полностью интегрированный в мессенджер, и блокчейн TON позволяют осуществлять внутренние платежи за считанные секунды. А специально внедренная система Telegram Старс (Звезды) для продажи цифровых товаров еще больше упростила финансовые процессы;

Инструменты для работы и продуктивности (Утилитиес): Менеджеры задач (Таск манагерс), интерактивные календари, опросы и помощники на базе искусственного интеллекта (ИИ) работают непосредственно в окне общения, повышая продуктивность работы.

Какие преимущества это дает пользователям и бизнесу?

Новые возможности мессенджера предоставляют большие удобства для участников цифрового рынка:

Скорость и экономия памяти: Нет необходимости загружать десятки различных приложений, заполняющих память смартфона — все необходимые функции мгновенно открываются внутри одного приложения;

Экономичное решение для бизнеса: Вместо разработки дорогостоящего отдельного программного обеспечения для iOS или Android и его продвижения, создание мини-приложения внутри Telegram обходится дешевле и обеспечивает доступ к готовой аудитории.

Какими мини-приложениями и ботами Telegram вы пользуетесь чаще всего в данный момент?