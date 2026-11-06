Всего 29 экземпляров в мире: представлен самый роскошный дизайн iPhone Дуо стоимостью 100 000 долларов

Известный бренд Caviar, прославившийся созданием роскошных смартфонов и уникальных аксессуаров, представил очередную сенсационную премьеру. Компания официально анонсировала новую эксклюзивную коллекцию под названием «Ворлд Треасурес» («Сокровища мира»), созданную на базе недавно представленного складного устройства iPhone Дуо, стоимость которого достигает почти 100 000 долларов ($90 000+).

В этой уникальной коллекции заводской корпус смартфона полностью заменяется на настоящие шедевры ювелирного искусства, выполненные из чистого золота, редкой эмали и натуральных бриллиантов.

Четыре культуры — четыре королевских шедевра

Серия «Ворлд Треасурес» состоит из 4 основных моделей, воплощающих богатую историю и искусство разных народов:

Каср Ал Нур («Дворец света»): Самый дорогой и изысканный экземпляр коллекции, отражающий утонченную архитектуру Востока и роскошь арабской культуры;

Омкара: Модель, посвященная индийской философии и культуре. В центральной части корпуса расположен священный символ «Ом», гармонично сочетающийся с цветком лотоса. Корпус смартфона украшен специальной ювелирной эмалью и 36 натуральными бриллиантами ;

Дали: Создана под вдохновением от творчества великого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Задняя панель выполнена с объемным золотым рельефом, а сам логотип Apple инкрустирован 36 бриллиантами , вручную выложенными мастерами;

Джингтаи Блуе: Произведение искусства, основанное на изяществе древней китайской перегородчатой эмали («клуазоне»). В нем идеально сочетаются глубокие темно-синие тона, тонкие цветочные национальные узоры и позолоченные элементы.

Ограниченный тираж и 12-месячная официальная гарантия

Эти устройства предназначены не для массового производства, а для избранных коллекционеров со всего мира:

Абсолютная эксклюзивность: Коллекция выпущена крайне ограниченным тиражом — моделей Каср Ал Нур, Омкара и Дали создано всего по 7 экземпляров , а модели Джингтаи Блуе — всего 8 штук ;

Инженерная проверка: Перед отправкой покупателю инженеры Caviar проводят специальные стресс-тесты механизма складного экрана, и на каждое устройство предоставляется 12-месячная официальная гарантия.

Таким образом, новое складное технологическое решение превратилось не просто в функциональный гаджет, а в инвестиционное ювелирное изделие, стоимость которого оценивается в районе ста тысяч долларов.