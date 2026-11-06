1003 фуры без досмотра и продажа гостайны: крупная коррупция в Казахстане

·0·Мир
1003 фуры без досмотра и продажа гостайны: крупная коррупция в Казахстане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес окончательный приговор по делу о крупной коррупционной схеме, нанесшей серьезный ущерб государственной безопасности и экономическим интересам страны. Бывший высокопоставленный чиновник по фамилии Р., исполнявший обязанности начальника управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области, был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как следует из материалов суда и следствия, чиновник организовал системный канал по незаконному пропуску через контрольно-пропускные пункты тысяч большегрузных автомобилей без какого-либо досмотра.

1 003 фуры и «плата за услуги» в 100 миллионов тенге

Подробности схемы, раскрытой в рамках уголовного дела, таковы:

  • Сделка «Зеленый коридор»: Бывший чиновник в сговоре с гражданином Российской Федерации обеспечил беспрепятственный проезд через пограничные пункты контроля области в общей сложности 1 003 большегрузных автомобилей без проведения таможенного и налогового досмотра;

  • Взятка в особо крупном размере: За свое незаконное покровительство и «теневой контроль» на границе бывший чиновник получил в общей сложности 100 миллионов тенге (около 221 тысячи долларов США);

  • Продажа служебных тайн: Кроме того, он передавал своим преступным сообщникам секретные данные из государственной базы данных о подозрительных компаниях, попавших в «систему управления рисками», и давал инструкции о том, как обойти контроль.

Наказание посредника, конфискация и пожизненный запрет

Лицо, участвовавшее в передаче денежных средств в этой преступной цепи, также не избежало наказания:

  • 1,5 года тюрьмы для посредника: Лицо по фамилии К., доставившее миллионы тенге чиновнику, получило за свои «услуги» 24,8 миллиона тенге. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы;

  • Нарушение присяги — отягчающее обстоятельство: Судебная коллегия признала умышленное нарушение бывшим чиновником присяги государственного служащего обстоятельством, существенно отягчающим наказание;

  • Конфискация и пожизненный запрет: Согласно приговору, все имущество обоих осужденных, нажитое преступным путем, конфискуется в доход государства, а они сами пожизненно лишены права работать в государственных органах.

КазахстанКоррупцияТаможняСудебный приговор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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