1003 фуры без досмотра и продажа гостайны: крупная коррупция в Казахстане
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес окончательный приговор по делу о крупной коррупционной схеме, нанесшей серьезный ущерб государственной безопасности и экономическим интересам страны. Бывший высокопоставленный чиновник по фамилии Р., исполнявший обязанности начальника управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области, был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.
Как следует из материалов суда и следствия, чиновник организовал системный канал по незаконному пропуску через контрольно-пропускные пункты тысяч большегрузных автомобилей без какого-либо досмотра.
1 003 фуры и «плата за услуги» в 100 миллионов тенге
Подробности схемы, раскрытой в рамках уголовного дела, таковы:
Сделка «Зеленый коридор»: Бывший чиновник в сговоре с гражданином Российской Федерации обеспечил беспрепятственный проезд через пограничные пункты контроля области в общей сложности 1 003 большегрузных автомобилей без проведения таможенного и налогового досмотра;
Взятка в особо крупном размере: За свое незаконное покровительство и «теневой контроль» на границе бывший чиновник получил в общей сложности 100 миллионов тенге (около 221 тысячи долларов США);
Продажа служебных тайн: Кроме того, он передавал своим преступным сообщникам секретные данные из государственной базы данных о подозрительных компаниях, попавших в «систему управления рисками», и давал инструкции о том, как обойти контроль.
Наказание посредника, конфискация и пожизненный запрет
Лицо, участвовавшее в передаче денежных средств в этой преступной цепи, также не избежало наказания:
1,5 года тюрьмы для посредника: Лицо по фамилии К., доставившее миллионы тенге чиновнику, получило за свои «услуги» 24,8 миллиона тенге. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы;
Нарушение присяги — отягчающее обстоятельство: Судебная коллегия признала умышленное нарушение бывшим чиновником присяги государственного служащего обстоятельством, существенно отягчающим наказание;
Конфискация и пожизненный запрет: Согласно приговору, все имущество обоих осужденных, нажитое преступным путем, конфискуется в доход государства, а они сами пожизненно лишены права работать в государственных органах.
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