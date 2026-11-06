Основатель Хиггсфиелд Алекс Машрабов стал гражданином Казахстана

·47·Мир
Основатель Хиггсфиелд Алекс Машрабов стал гражданином Казахстана

Соучредитель и генеральный директор компании Хиггсфиелд AI Алекс Машрабов принял гражданство Казахстана. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 30 октября. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

Паспорт Казахстана Машрабову вручил лично министр. По словам Мадиева, страна заинтересована в привлечении в свою экосистему специалистов по искусственному интеллекту и технологических проектов, способных конкурировать на международном уровне.

Алекс Машрабов является соучредителем платформы Хиггсфиелд AI, позволяющей создавать изображения и видео с помощью искусственного интеллекта. Эту компанию Машрабов основал совместно с Ерзатом Дулатом.

Семейные корни предпринимателя связаны с Узбекистаном. Его отец родом из Узбекистана. Однако в открытых источниках нет точной информации о том, паспорт какого государства был у Машрабова до принятия гражданства Казахстана.

Алекс МашрабовHiggsfield AIКасым-Жомарт ТокаевЖаслан Мадиев
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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