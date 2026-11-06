Google представила Gemini Омни 1.2 Флаш

·43·Технологии
Google представила Gemini Омни 1.2 Флаш
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini Omni 1.2 Flash для создания и редактирования видео.
  • Эта модель позволяет создавать ролики продолжительностью до 15 секунд, последовательно сохранять детали на изображениях и вносить изменения через диалог.
  • В новой версии стоимость создания видео в качестве 720p снизилась на 30 процентов и составляет 0,07 доллара за одну секунду.

Компания Google представила модель искусственного интеллекта Gemini Омни 1.2 Флаш, предназначенную для создания видео. Как сообщается в официальном блоге Google, новая модель способна создавать видеоролики продолжительностью до 15 секунд, редактировать готовые видео через диалог и последовательно сохранять детали на изображениях.

Новая модель может создавать более длинные видео по сравнению с предыдущей версией Омни 1.1. Если в предыдущей версии длительность ролика была ограничена 10 секундами, то теперь можно задавать видео продолжительностью от 3 до 15 секунд с шагом в одну секунду.

Основные возможности модели:

• Редактирование видео: пользователь может вносить изменения в готовый ролик в ходе диалога, не пересоздавая его заново. Например, можно заменить фон, изменить освещение или адаптировать формат изображения.

• Сохранение деталей: модель старается сохранять персонажей, одежду, упаковку продуктов и фирменные цвета из заданного образца неизменными от начала до конца видео.

• Естественная речь: улучшены возможности распределения голосов в сценах с несколькими персонажами, синхронизации движения губ с речью и создания более естественного диалога.

• Движения камеры: эффекты плавного движения камеры, приближения и отдаления теперь можно создавать с меньшим количеством искажений.

Google также снизила стоимость использования новой модели. Стоимость создания одной секунды видео в качестве 720п через Gemini Омни 1.2 Флаш составляет 0,07 доллара. Это на 30 процентов дешевле, чем в предыдущей версии.

Модель стала доступна для широкого использования в Gemini API и на платформах Google Cloud. Кроме того, она поэтапно внедряется в сервисы Google Видс, Флов, приложение Gemini и Google Адс.

FlowGoogleGemini Omni 1.2 FlashИскусственный интеллектГенерация видео
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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