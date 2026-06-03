В Узбекистане упрощена система налогообложения для предпринимателей

В нашей стране сделан очередной исторический и важнейший шаг в поддержке представителей малого и среднего бизнеса, создании широких возможностей для их свободной деятельности. Согласно новому указу, подписанному уважаемым Президентом, лимит оборота для обязательного перехода субъектов предпринимательства на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) увеличен с 1 млрд сумов до 5 млрд сумов .

Помощник главы государства Саида Мирзиёева высказала свое мнение об этой радостной новости и истинной цели данной реформы.

Искусственным барьерам и принудительному дроблению положен конец

В своем заявлении Саида Мирзиёева остановилась на одной из самых болезненных проблем, с которыми ранее сталкивались предприниматели. Она отметила, что из-за установленного в прежней системе низкого порога в 1 млрд сумов многие предприниматели были вынуждены искусственно дробить свой бизнес на несколько мелких частей, чтобы избежать чрезмерной налоговой нагрузки.

«Благодаря новому указу бизнес больше не будет вынужден искусственно дробить и разделять свою деятельность», — с удовлетворением отметила помощник Президента.

Кому облегчение принесет реформа?

Этот новый порядок и экономическое послабление в первую очередь вдохновят на развитие представителей следующих сфер, работающих непосредственно с населением:

Семейные предприятия и магазины: Небольшие торговые точки в махаллях будут работать без лишней бюрократии и налоговых опасений.

Объекты общественного питания: Кафе и рестораны получат возможность расширять свои оборотные средства.

Сфера услуг: Будут развиваться провайдеры и сервисные центры, оказывающие населению услуги в различных направлениях.

Новый импульс для экономики

Пятикратное расширение порога до 5 млрд сумов позволит тысячам добросовестных предпринимателей страны продолжать спокойное развитие без принудительной смены налогового режима. По мнению экспертов, этот шаг, несомненно, снизит долю теневой экономики и даст мощный положительный импульс общим темпам экономического роста Узбекистана в ближайшем будущем.

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