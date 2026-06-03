В ЕС завершается переходный период МиКА для криптокомпаний

·42·Экономика
В ЕС завершается переходный период МиКА для криптокомпаний

Регламент МиКА, регулирующий рынок криптоактивов в Европейском союзе, полностью вступает в силу с 1 июля. С завершением переходного периода все поставщики услуг криптоактивов (КАСП), работающие в рамках национальных режимов, обязаны либо получить лицензию МиКА, либо прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

По данным представителя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ЭСМА), с этой даты организациям без разрешения будет запрещено работать на территории Союза. Компаниям не следует полагаться на неопределенный переходный статус в ожидании решения по лицензии; им необходимо завершить деятельность или реализовать планы по миграции клиентов.

Во Франции на данный момент лицензию получили 19 криптопровайдеров, еще около 25 заявок находятся на рассмотрении. Управление финансовых рынков (АМФ) предупреждает, что предоставление криптоуслуг без разрешения влечет уголовную ответственность: до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 000 ЭУР.

Германия также установила требование получить лицензию до 30 июня в рамках национального законодательства. Регулятор БаФин заявил, что при необходимости будут приняты соответствующие меры. В Австрии льготный период по старому режиму уже истек, и сейчас все биржи работают на основании лицензии.

Этот жесткий срок может вынудить многие криптокомпании временно приостановить свою деятельность. Ожидается, что это затронет миллионы пользователей платформ, чьи заявки все еще находятся на рассмотрении.

MiCAКриптовалютаЕвропейский союзРегулированиеBitcoin
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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