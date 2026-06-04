Coinbase заморозила $3 млн, принадлежащие мошенникам из Юго-Восточной Азии

·36·Экономика
Coinbase заморозила $3 млн, принадлежащие мошенникам из Юго-Восточной Азии

Криптобиржа Coinbase сообщила о заморозке более 3 млн долларов в рамках глобальной операции по борьбе с сетями кибермошенников в Юго-Восточной Азии. Мероприятие было проведено в рамках «Недели пресечения», организованной отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

В данной операции наряду с Coinbase приняли участие такие технологические гиганты, как Meta, Microsoft и Starlink. В результате сотрудничества были уничтожены серверы и хостинговая инфраструктура мошеннических сетей, а также заблокировано более 1,4 млн аккаунтов в социальных сетях и электронной почте. Королевская полиция Таиланда арестовала несколько лиц.

По данным Министерства юстиции США и ФБР, инвестиционное мошенничество и схемы, известные как «пиг бутчеринг» (забой свиней), остаются одними из самых быстрорастущих видов преступности. В 2025 году ущерб американцев от мошенничества, связанного с криптоактивами и ИИ, превысил $11 млрд.

Представители Coinbase отмечают, что технология блокчейн, в отличие от традиционных финансовых систем, предоставляет правоохранительным органам прозрачную и неизменяемую историю каждой транзакции. Это служит важным инструментом для отслеживания и пресечения незаконных финансовых потоков.

В текущем году борьба с инфраструктурой мошенничества усилилась во всем мире. Если в апреле правительство США заморозило криптоактивы на сумму более $701 млн, то в результате международной операции под руководством полиции Дубая были арестованы 276 человек и закрыты девять крупных мошеннических центров.

CoinbaseКриптовалютаБлокчейнМошенничествоИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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