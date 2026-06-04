Артур Хейс продал токены HYPE и NEAR на фоне грядущих IPO в сфере ИИ

Один из основателей BitMEX Артур Хейс сообщил, что избавился от своих запасов токенов Hyperliquid (HYPE) и Near Протокол (NEAR). Ранее Хейс прогнозировал высокие ценовые показатели для этих активов, но теперь заявил о полном изменении своей стратегии. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

К такому решению Хейса привели рост цен на энергоносители из-за конфликтов на Ближнем Востоке, ожидание трех крупных «IPO в сфере ИИ» к третьему кварталу 2026 года, а также предположения о том, что президент США Дональд Трамп будет проводить политику против искусственного интеллекта ради победы на промежуточных выборах. В своем посте в социальной сети Кс он написал, что рыночные пики произойдут до сентября и пришло время фиксировать прибыль.

Согласно данным Ончаин Ленс, Хейс продал 247 334 токена HYPE на сумму около 18 млн долларов. Эти продажи были совершены вскоре после благотворительного пари на 100 000 долларов между Хейсом и основателем Мултикоин Капитал Кайлом Самани. Ранее Хейс прогнозировал, что цена HYPE достигнет 150 долларов к августу, а NEAR вырастет в 20 раз к 2027 году.

В настоящее время инвесторы внимательно следят за ожидаемыми процессами IPO со стороны создателя ChatGPT компании OpenAI, Anthropic и SpaceX Илона Маска. SpaceX уже подала заявку в частном порядке, а Anthropic привлекла такие банки, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, для выхода на биржу в октябре.

За последние 24 часа цена HYPE снизилась на 8,4%, составив 65 долларов, а NEAR подешевел на 17,4%, опустившись до 2,34 доллара. Участники рынка анализируют, как эти крупные продажи и ожидаемые технологические IPO повлияют на ликвидность крипторынка.