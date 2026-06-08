Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?

·18·Экономика
Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?

Трейдеры Bitcoin (БТК) считают важным сигналом то, что в выходные актив удержался выше психологического уровня поддержки в 60 000 УСД. Криптовалюта восстановилась на 6,5% от локального минимума около 59 100 УСД, достигнув в воскресенье отметки 62 950 УСД. Этот рост Bitcoin произошел на фоне резкого 4-процентного падения индекса Насдак Компосите (ИКсИК), богатого технологическими компаниями, в пятницу. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Технический анализ, представленный известным аналитиком Филбфилб, вселяет надежду в быков Bitcoin. По мнению эксперта, БТК стабильно торгуется выше уровня 200-недельной простой скользящей средней (200-вик СМА) — 61 880 УСД. Исторические данные показывают, что этот уровень помогал формировать ценовое дно в 2015, 2018 и 2020 годах.

Если Bitcoin удержит уровень 200-недельной СМА, падение ниже 60 000 УСД можно будет рассматривать просто как рыночную «встряску» (шакеут). В таком случае следующей ключевой целью станет уровень 50-недельной СМА около 92 630 УСД. Между тем наблюдается коррекция индекса Насдак в сторону его 20-недельной скользящей средней — 22 905 пунктов.

Недельный индекс относительной силы (РСИ) Насдак снизился с 74,75 до 62,46. С 2021 года каждое падение РСИ ниже 70 приводило к снижению индекса до его 20-недельной средней. Если эта тенденция повторится, Насдак может подешеветь еще на 10,75% в июне или июле.

Подводя итог, пока Насдак продолжает охлаждаться, Bitcoin может продемонстрировать резкий отскок (ребунд), если сохранит свой долгосрочный уровень «пола». В настоящее время коэффициент Bitcoin по отношению к Насдак достиг рекордной зоны перепроданности (оверсолд) согласно дневным показателям РСИ.

BitcoinNasdaqКриптовалютаБиржаИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Конгрессе США рассматриваются новые законопроекты о налогообложении криптовалютВ Конгрессе США рассматриваются новые законопроекты о налогообложении криптовалютСегодня, 20:34Майкл Сэйлор намекнул на новую покупку BitcoinМайкл Сэйлор намекнул на новую покупку BitcoinСегодня, 20:10Объем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 70 млрд долларовОбъем золотовалютных резервов Узбекистана превысил 70 млрд долларовВчера, 09:54Биткоин под сильнейшим давлением продаж с 2020 года: вырастет ли цена до 70 000 долларовБиткоин под сильнейшим давлением продаж с 2020 года: вырастет ли цена до 70 000 долларов06.06, 17:13Шавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форумеШавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форуме06.06, 08:29Курс доллара превысил 12 тысяч сумовКурс доллара превысил 12 тысяч сумов06.06, 06:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая