Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?

Трейдеры Bitcoin (БТК) считают важным сигналом то, что в выходные актив удержался выше психологического уровня поддержки в 60 000 УСД. Криптовалюта восстановилась на 6,5% от локального минимума около 59 100 УСД, достигнув в воскресенье отметки 62 950 УСД. Этот рост Bitcoin произошел на фоне резкого 4-процентного падения индекса Насдак Компосите (ИКсИК), богатого технологическими компаниями, в пятницу. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Технический анализ, представленный известным аналитиком Филбфилб, вселяет надежду в быков Bitcoin. По мнению эксперта, БТК стабильно торгуется выше уровня 200-недельной простой скользящей средней (200-вик СМА) — 61 880 УСД. Исторические данные показывают, что этот уровень помогал формировать ценовое дно в 2015, 2018 и 2020 годах.

Если Bitcoin удержит уровень 200-недельной СМА, падение ниже 60 000 УСД можно будет рассматривать просто как рыночную «встряску» (шакеут). В таком случае следующей ключевой целью станет уровень 50-недельной СМА около 92 630 УСД. Между тем наблюдается коррекция индекса Насдак в сторону его 20-недельной скользящей средней — 22 905 пунктов.

Недельный индекс относительной силы (РСИ) Насдак снизился с 74,75 до 62,46. С 2021 года каждое падение РСИ ниже 70 приводило к снижению индекса до его 20-недельной средней. Если эта тенденция повторится, Насдак может подешеветь еще на 10,75% в июне или июле.

Подводя итог, пока Насдак продолжает охлаждаться, Bitcoin может продемонстрировать резкий отскок (ребунд), если сохранит свой долгосрочный уровень «пола». В настоящее время коэффициент Bitcoin по отношению к Насдак достиг рекордной зоны перепроданности (оверсолд) согласно дневным показателям РСИ.