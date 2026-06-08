После хакерской атаки на Флуринг Протокол спасены НФТ на сумму 500 тыс. долларов

Разработчики, сотрудничающие с Юга Лабс, смогли спасти 68 редких НФТ (невзаимозаменяемых токенов) после хакерской атаки на платформу Флуринг Протокол. В результате атаки под угрозой оказались активы из популярных коллекций, таких как Боред Апе Ячт Клуб и КрйптоПункс. Генеральный директор Юга Лабс Майкл Фигге сообщил в понедельник, что возвращенные активы сейчас находятся под контролем компании и будут возвращены владельцам после окончательного решения вопроса. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По словам специалиста под псевдонимом 0ксКуит, вице-президента Юга Лабс по блокчейну, операция по спасению охватила НФТ стоимостью более 500 000 долларов. Несмотря на некоторое охлаждение рынка НФТ, некоторые коллекции сохраняют высокие цены. Согласно данным КоинГеко, минимальная цена коллекции КрйптоПункс составляет около 32,7 ETH (54 612 долларов), а Боред Апе Ячт Клуб оценивается примерно в 9,16 ETH.

Инцидент повлиял на протокол, который планировал закрыть свой ориентированный на потребителей НФТ-бизнес. В сентябре Флуринг Протокол объявил о переходе своих Веб3-сервисов в режим «заката» (сунсет) и рекомендовал держателям токенов ФПв2 вывести свои активы до 15 октября 2025 года. Бывший генеральный директор ФриЛунчКапитал отметил, что платформа столкнулась с проблемами ликвидности и организационными изменениями.

ФриЛунчКапитал сообщил, что хранил личные НФТ-активы пользователей на платформе, чтобы помочь им выйти из позиций, и именно эти активы стали главной мишенью для хакеров. В настоящее время ведутся переговоры о восстановлении контроля над протоколом. Общая капитализация рынка НФТ достигла 2 млрд долларов в апреле, а по состоянию на понедельник стабилизировалась на уровне около 1,4 млрд долларов.