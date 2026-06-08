Из спотовых Биткоин-ЭТФ за четыре недели вывели 1,7 млрд долларов

По данным СоСоВалуе, за неделю, завершившуюся 5 июня, спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на Bitcoin зафиксировали чистый отток средств в размере около 1,72 млрд долларов. Эта негативная тенденция сохраняется с 15 мая, демонстрируя потерю средств на сумму более миллиарда долларов четвертую неделю подряд. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Данные, собранные Фарсиде Инвесторс, показывают, что основное давление пришлось на первые три торговых дня июня. В эти дни фонды потеряли 483,8 млн, 519,1 млн и 396,6 млн долларов соответственно. Хотя в четверг был зафиксирован краткосрочный приток в размере 3,2 млн долларов, в пятницу отток снова составил 325,7 млн долларов.

Львиная доля недельного оттока пришлась на фонд иШарес Bitcoin Труст ETF (ИБИТ) компании BlackRock — 1,34 млрд долларов. Также убытки понесли Fidelity Wise Оригин Bitcoin Фунд (ФБТК) на 201,9 млн долларов и Грайскале Bitcoin Труст ETF (ГБТК) на 144,3 млн долларов. Это представляет собой резкий разворот после сильного роста в начале года.

По словам операционного директора Алтура ДеФи Мэттью Пиннока, этот процесс не связан с проблемами Bitcoin, а является результатом переоценки рисков под влиянием макроэкономических факторов. По его мнению, крупные потери фонда ИБИТ связаны с его высокой ликвидностью и статусом основного инструмента для институциональных инвесторов.

Пиннок добавил, что отток средств совпадает с более сильными, чем ожидалось, данными по занятости в США, ростом доходности казначейских облигаций и снижением ожиданий снижения процентных ставок ФРС. Кроме того, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке также снизили аппетит инвесторов к рискованным активам.

Негативная тенденция не ограничилась только Bitcoin. Спотовые Этер-ЭТФ также зафиксировали отток средств четвертую неделю подряд, показав чистый отток в размере 173,05 млн долларов за неделю, завершившуюся 5 июня.