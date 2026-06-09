Хуманитй Протокол подверглась хакерской атаке: токен Х подешевел на 85%

·2·Экономика
Хуманитй Протокол подверглась хакерской атаке: токен Х подешевел на 85%

В системе Хуманитй Протокол, получившей название «китайский проект Worldcoin», возникла серьезная проблема с безопасностью. В результате взлома личных ключей (привате кейс) было похищено более 30 млн долларов, что привело к резкому падению цены локального токена Х проекта. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Основатель и генеральный директор Хуманитй Протокол Теренс Квок во вторник подтвердил кражу личных ключей, принадлежавших одному из членов Хуманитй Фундатион. Квок посоветовал пользователям не взаимодействовать с мостом (бридге) или пулами ликвидности до полного обеспечения безопасности. В настоящее время команда работает с экспертами по безопасности.

По данным КоинГеко, за последние 12 часов цена токена Х упала с 0,70 доллара до 0,08 доллара, то есть на 85%. Хуманитй — это блокчейн-проект на базе зкЭВМ, ориентированный на верификацию личности с использованием биометрии ладони.

Ончейн-исследователь «Спектер» и аналитики Архам Intelligence сообщили, что атака продолжается и хакеры обменивают похищенные токены Х на другие валюты через децентрализованные биржи (ДЭКс), такие как Кйбер Нетворк и ПанкакеСвап.

В текущем году произошло несколько крупных краж, связанных с личными ключами. В частности, в апреле из проекта Дрифт Протокол было похищено 280 млн долларов. Согласно отчету КертиК, взлом кошельков или личных ключей остается одним из самых опасных и дорогостоящих видов атак в криптоиндустрии.

Humanity ProtocolКриптовалютаХакерствоБлокчейнИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

MetaMask представила новый кошелек для агентов искусственного интеллектаMetaMask представила новый кошелек для агентов искусственного интеллектаСегодня, 22:12Битмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETHБитмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETHСегодня, 21:11Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%Сегодня, 21:11Лучшее время для накопления биткоина: аналитики объявили о новых возможностяхЛучшее время для накопления биткоина: аналитики объявили о новых возможностяхСегодня, 19:19Bybit запустил токенизированное IPO акций SpaceX через xStocksBybit запустил токенизированное IPO акций SpaceX через xStocksВчера, 18:13Из спотовых Биткоин-ЭТФ за четыре недели вывели 1,7 млрд долларовИз спотовых Биткоин-ЭТФ за четыре недели вывели 1,7 млрд долларовВчера, 15:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая