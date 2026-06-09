Хуманитй Протокол подверглась хакерской атаке: токен Х подешевел на 85%

В системе Хуманитй Протокол, получившей название «китайский проект Worldcoin», возникла серьезная проблема с безопасностью. В результате взлома личных ключей (привате кейс) было похищено более 30 млн долларов, что привело к резкому падению цены локального токена Х проекта. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Основатель и генеральный директор Хуманитй Протокол Теренс Квок во вторник подтвердил кражу личных ключей, принадлежавших одному из членов Хуманитй Фундатион. Квок посоветовал пользователям не взаимодействовать с мостом (бридге) или пулами ликвидности до полного обеспечения безопасности. В настоящее время команда работает с экспертами по безопасности.

По данным КоинГеко, за последние 12 часов цена токена Х упала с 0,70 доллара до 0,08 доллара, то есть на 85%. Хуманитй — это блокчейн-проект на базе зкЭВМ, ориентированный на верификацию личности с использованием биометрии ладони.

Ончейн-исследователь «Спектер» и аналитики Архам Intelligence сообщили, что атака продолжается и хакеры обменивают похищенные токены Х на другие валюты через децентрализованные биржи (ДЭКс), такие как Кйбер Нетворк и ПанкакеСвап.

В текущем году произошло несколько крупных краж, связанных с личными ключами. В частности, в апреле из проекта Дрифт Протокол было похищено 280 млн долларов. Согласно отчету КертиК, взлом кошельков или личных ключей остается одним из самых опасных и дорогостоящих видов атак в криптоиндустрии.