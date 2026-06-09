Биткоин восстанавливается: ликвидность на 162 млн долларов указывает на риск снижения

·3·Экономика
Биткоин восстанавливается: ликвидность на 162 млн долларов указывает на риск снижения

В понедельник цена Биткоина (BTC) выросла до уровня 64 000 УСД, однако низкая активность на фьючерсном рынке свидетельствует о возможном замедлении темпов роста. Трейдеры разместили ордера на покупку почти на 162 млн долларов в диапазоне 57 000–59 000 УСД. Это один из крупнейших кластеров ликвидности ниже текущей цены, который может заложить основу для следующего движения Биткоина. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Восстановление цены Биткоина совпало со снижением открытого интереса (опен интерест) на фьючерсном рынке. Согласно данным, общий открытый интерес упал с 282 000 BTC до 255 000 BTC. Несмотря на рост цены от уровня 59 000 УСД, открытый интерес остается значительно ниже пиковых значений прошлой недели. В то же время ставка финансирования (фундинг рате) перешла в слегка положительную зону, что указывает на склонность трейдеров к длинным (лонг) позициям.

На спотовом рынке также наблюдаются признаки стабилизации. Индикатор спотового КВД, отслеживающий баланс продавцов и покупателей, улучшился на 11 000 BTC с прошлой пятницы. Это означает некоторое успокоение рынка после нескольких недель агрессивных продаж. По мнению аналитиков, текущий рост мог быть вызван не новыми агрессивными покупателями, а закрытием коротких (шорт) позиций.

Генеральный директор Алфрактал Жоао Ведсон отмечает, что Биткоин вышел из стадии «экстремального кредитного плеча» и перешел в зону умеренного плеча. Однако рынок еще не достиг уровня, который исторически предоставлял бы самые сильные инвестиционные возможности. В настоящее время ожидается, что ордера на сумму 2 565 BTC в диапазоне 57 000–59 000 УСД будут выполнять роль основной поддержки в случае падения цены.

БиткоинКриптовалютаИнвестицииБиржаРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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