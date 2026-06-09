Организация БББ обвиняет платформу Kalshi в нарушении правил рекламы

Национальный рекламный отдел (НАД), входящий в состав Беттер Бусинесс Буреау (БББ), обратился к регуляторам штатов по поводу платформы рынков прогнозов Kalshi. Причиной стал отказ компании участвовать в расследовании ее рекламной практики в социальных сетях. НАД сообщил, что направил этот вопрос соответствующим генеральным прокурорам штатов для принятия законных мер. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В рамках расследования должно было быть изучено, четко ли указывали инфлюенсеры и партнеры платформы Kalshi на платное сотрудничество в рекламных постах в социальных сетях, а также соблюдала ли компания рекомендации Федеральной торговой комиссии (ФТК). По данным БББ, Kalshi отказалась участвовать в процессе добровольного саморегулирования, что стало основанием для предупреждения также и социальных платформ, размещающих рекламу.

Рекламная деятельность платформы Kalshi ранее уже подвергалась критике со стороны некоммерческой организации Медиа Маттерс фор Америка. В частности, под сомнение были поставлены вирусные маркетинговые кампании в сетях TikTok и Instagram, продвигающие торговлю прогнозами якобы как источник дополнительного дохода. Тем не менее, активный маркетинг в социальных сетях помог компании резко увеличить количество пользователей и объем торгов.

По данным Bloomberg, Kalshi сейчас достигла уровня годового дохода в 1,5 млрд УСД и находится на пороге завершения раунда инвестиций на сумму 1 млрд УСД при оценке компании в 22 млрд УСД. Kalshi в настоящее время лидирует на рынке прогнозов наряду с децентрализованной платформой Polymarket.

Несмотря на текущие споры о юрисдикции между регуляторами штатов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также обвинения в инсайдерской торговле, рынки прогнозов продолжают набирать популярность среди розничных и институциональных инвесторов. Ставки на реальные события, не связанные с Bitcoin и другими криптоактивами, стали основным драйвером этих платформ.