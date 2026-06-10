На 11 июня прогнозируется рост курса доллара
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• Инфинбанк — 12 030 сумов.
• Анорбанк — 12 050 сумов.
Прогнозируется, что курс доллара, действующий 11 июня, вырастет примерно на 19–20 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• Инфинбанк — 12 030 сумов.
• Анорбанк — 12 025 сумов.
• Асиа Аллианке Банк — 12 025 сумов.
• НБУ — 12 020 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара банками:
• Анорбанк — 12 050 сумов.
• Октобанк — 12 050 сумов.
• Алокабанк — 12 060 сумов.
• Даврбанк — 12 080 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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