Объявлены курсы валют на 11 июня
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• Евро подорожал на 16,93 УЗС и составил 13 932,05 УЗС.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 18,81 УЗС и составил 12 054,03 УЗС.
• Евро подорожал на 16,93 УЗС и составил 13 932,05 УЗС.
• Российский рубль подешевел на 0,9 УЗС и составил 167,05 УЗС.
• Фунт стерлингов подорожал на 37,24 УЗС и составил 16 149,99 УЗС.
• Японская иена осталась без изменений и составила 75,13 УЗС.
• Швейцарский франк подешевел на 16,19 УЗС и составил 15 095,84 УЗС.
• Китайский юань подорожал на 0,65 УЗС и составил 1 778,25 УЗС.
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