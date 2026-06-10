Объявлены курсы валют на 11 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 18,81 УЗС и составил 12 054,03 УЗС.

• Евро подорожал на 16,93 УЗС и составил 13 932,05 УЗС.

• Российский рубль подешевел на 0,9 УЗС и составил 167,05 УЗС.

• Фунт стерлингов подорожал на 37,24 УЗС и составил 16 149,99 УЗС.

• Японская иена осталась без изменений и составила 75,13 УЗС.

• Швейцарский франк подешевел на 16,19 УЗС и составил 15 095,84 УЗС.

• Китайский юань подорожал на 0,65 УЗС и составил 1 778,25 УЗС.