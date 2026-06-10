Объявлены курсы валют на 11 июня

·1·Экономика
Объявлены курсы валют на 11 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 18,81 УЗС и составил 12 054,03 УЗС.

• Евро подорожал на 16,93 УЗС и составил 13 932,05 УЗС.
• Российский рубль подешевел на 0,9 УЗС и составил 167,05 УЗС.
• Фунт стерлингов подорожал на 37,24 УЗС и составил 16 149,99 УЗС.
• Японская иена осталась без изменений и составила 75,13 УЗС.
• Швейцарский франк подешевел на 16,19 УЗС и составил 15 095,84 УЗС.
• Китайский юань подорожал на 0,65 УЗС и составил 1 778,25 УЗС.

Валютный КурсЦентральный БанкУзбекистанЭкономикаФинансы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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