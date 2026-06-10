Пйт Нетворк запустила непрерывные ценовые индексы для акций США и товаров

·0·Экономика
Пйт Нетворк запустила непрерывные ценовые индексы для акций США и товаров

Блокчейн-оракул и провайдер рыночных данных Пйт Нетворк запустил новые ценовые индексы для акций США и товаров. Этот шаг направлен на поддержку торговых продуктов на криптовалютных биржах, работающих в режиме 24/7. По заявлению компании, такие платформы, как Coinbase, Kraken, дЙдКс и Надо, уже начали использовать эти индексы для формирования новых торговых рынков. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

По данным Пйт, индексы предназначены для расчетов по бессрочным фьючерсам, токенизированным активам, рынкам прогнозов и деривативам. Они предоставляют непрерывные справочные цены даже тогда, когда традиционные финансовые рынки закрыты. В первоначальный список вошли акции крупных компаний, таких как NVIDIA, Tesla, Apple, а также золото, серебро и марки нефти ВТИ и Брент.

Кроме того, Пйт Нетворк в партнерстве с провайдером индексов МаркетВектор, принадлежащим компании ВанЭк, разработала фьючерсы на тематические индексы акций, охватывающие такие сектора, как искусственный интеллект, оборона, технологии и Китай. Эта инициатива расширяет деятельность Пйт в сфере институциональных рыночных данных.

Эта новость отражает стремление к круглосуточной торговле реальными активами (РВА) в блокчейн-системах. Платформам, предлагающим токенизированные акции и товары, необходимы точные цены даже тогда, когда биржи Нью-Йорка или Лондона закрыты. Это повышает спрос на инфраструктуру непрерывного ценообразования для таких активов, как акции NVIDIA или нефть марки Брент.

Согласно отчету Binance Ресеарч, сектор токенизированных акций вырос на 422% за год, став самым быстрорастущим сегментом рынка РВА. Рынок токенизированных драгоценных металлов за тот же период расширился на 39%, становясь все более популярным среди инвесторов.

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Laylo
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