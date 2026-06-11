Мягкие данные по инфляции дали импульс крипторынку

·9·Экономика
Мягкие данные по инфляции дали импульс крипторынку

Снижение показателей базовой инфляции в США вызвало краткосрочный рост на рынке криптовалют. Однако по итогам недели только Bitcoin смог удержать свои позиции, в то время как многие другие цифровые активы продолжили падение. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает об этом.

Экономические аналитики отмечают, что индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий, что породило у инвесторов надежды на снижение процентных ставок ФРС. Эта ситуация оказала положительное влияние как на традиционные финансовые рынки, так и на цену Bitcoin.

Тем не менее, крупные альткоины, такие как Ethereum и Solana, не смогли показать значительного роста в недельном исчислении. Участники рынка в настоящее время больше фокусируются на основном активе, что приводит к росту доминирования Bitcoin.

Согласно данным CoinDesk, крипторынок остается крайне чувствительным к макроэкономическим изменениям. Ожидается, что неопределенность в мировой экономике и изменения в финансовой политике США будут определять динамику цифровых активов и в ближайшие недели.

BitcoinКриптовалютаИнфляцияФРСРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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