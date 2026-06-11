Традиционные финансовые консультанты выбирают стейблкоины вместо Bitcoin

·14·Экономика
Традиционные финансовые консультанты выбирают стейблкоины вместо Bitcoin

Консультанты крупных финансовых институтов в настоящее время проявляют больше интереса к стейблкоинам и процессам токенизации, чем к активу Bitcoin. Директор по инвестициям Битвисе Мэтт Хоуган отмечает, что эта тенденция может стать ключевым фактором, способным вывести крипторынок из текущей стагнации. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Опираясь на диалоги с более чем 40 консультантами, Хоуган заявил, что большинство из них предпочитают обсуждать не Bitcoin, а реальные технологические решения, меняющие рынки капитала и глобальные платежные системы. В то время как Bitcoin (BTC) в текущем году потерял около 30% своей стоимости и торгуется на уровне около 62 500 УСД, представители Валл Стрит выражают больше доверия к практической пользе стейблкоинов.

В частности, успешное IPO компании Circle в июне 2025 года и резкий рост цен на ее акции еще больше усилили интерес к этой сфере. Кроме того, ожидаемое разрешение со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на торговлю токенизированными акциями открывает новые возможности для традиционных инвесторов.

По словам Мэтта Хоугана, такие платформы, как Ethereum, Solana, Chainlink и Avalanche, а также компании вроде Coinbase и Circle, окажутся в центре этой новой инвестиционной волны. Он считает, что направление капитала финансовых консультантов и институциональных инвесторов именно в проекты стейблкоинов и токенизации может положить начало новому «бычьему» тренду на крипторынке.

BitcoinСтейблкоинТокенизацияИнвестицииКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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