ИИ-модели спровоцировали апокалипсис уязвимостей в криптобезопасности

·8·Экономика
ИИ-модели спровоцировали апокалипсис уязвимостей в криптобезопасности

По словам Митчелла Амадора, генерального директора платформы вознаграждений за обнаружение ошибок Иммунефи, новые модели искусственного интеллекта (ИИ) изменили баланс сил в сфере кибербезопасности в пользу злоумышленников, спровоцировав новую волну хакерских атак на системы децентрализованных финансов (DeFi). Выступая на саммите ВАИБ в Монако, Амадор подчеркнул, что широкое распространение новых моделей, таких как Claude Опус 4.8 и ChatGPT 5.5, стало ключевым фактором роста криптокраж в 2026 году. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает портал.

Хакерская активность в отрасли резко возросла в апреле 2026 года, когда злоумышленники похитили более 634 млн УСД с криптовалютных платформ. Согласно данным ДефиЛлама, это самый высокий месячный показатель после взлома Bybit в феврале 2025 года. Амадор считает, что ближайшие три-четыре года станут периодом выживания для криптоиндустрии, поскольку команды по кибербезопасности еще не полностью освоили использование этих ИИ-моделей для защиты.

Этот срок может сократиться до двух лет, если отрасль примет больше краудсорсинговых решений по безопасности, а исследователи смогут использовать ИИ-модели в своих интересах для создания невзламываемых кодовых баз. Эти комментарии Амадора прозвучали после выпуска новой модели Claude Mythos (Fable 5) от компании Anthropic. Способность данной модели ускорять эксплуатацию уязвимостей в криптовалютах вызывает серьезную обеспокоенность у представителей отрасли.

Риски безопасности в отрасли стали еще более острыми, особенно из-за уязвимостей в крупных протоколах DeFi. Например, 19 апреля с моста платформы Келп ДАО в сети ЛаерЗеро было похищено около 116 500 рсЭТ (Ether) на сумму примерно 290–293 млн УСД. Представители ЛаерЗеро отметили, что Келп ДАО полагалась на единственный путь верификации, что создало единую точку отказа в системе, которой и воспользовались злоумышленники.

ИИКриптовалютаКибербезопасностьDeFiБиткоин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 12 июняОбъявлены курсы валют на 12 июняСегодня, 11:06Традиционные финансовые консультанты выбирают стейблкоины вместо BitcoinТрадиционные финансовые консультанты выбирают стейблкоины вместо BitcoinСегодня, 07:18Канадский подросток украл криптовалюту на 13 миллионов долларов и потратил её на роскошьКанадский подросток украл криптовалюту на 13 миллионов долларов и потратил её на роскошьСегодня, 06:16Мягкие данные по инфляции дали импульс крипторынкуМягкие данные по инфляции дали импульс крипторынкуСегодня, 05:57На 12 июня прогнозируется снижение курса доллараНа 12 июня прогнозируется снижение курса доллараСегодня, 05:45Инфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золотоИнфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золотоСегодня, 05:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня