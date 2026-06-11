ИИ-модели спровоцировали апокалипсис уязвимостей в криптобезопасности

По словам Митчелла Амадора, генерального директора платформы вознаграждений за обнаружение ошибок Иммунефи, новые модели искусственного интеллекта (ИИ) изменили баланс сил в сфере кибербезопасности в пользу злоумышленников, спровоцировав новую волну хакерских атак на системы децентрализованных финансов (DeFi). Выступая на саммите ВАИБ в Монако, Амадор подчеркнул, что широкое распространение новых моделей, таких как Claude Опус 4.8 и ChatGPT 5.5, стало ключевым фактором роста криптокраж в 2026 году. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает портал.

Хакерская активность в отрасли резко возросла в апреле 2026 года, когда злоумышленники похитили более 634 млн УСД с криптовалютных платформ. Согласно данным ДефиЛлама, это самый высокий месячный показатель после взлома Bybit в феврале 2025 года. Амадор считает, что ближайшие три-четыре года станут периодом выживания для криптоиндустрии, поскольку команды по кибербезопасности еще не полностью освоили использование этих ИИ-моделей для защиты.

Этот срок может сократиться до двух лет, если отрасль примет больше краудсорсинговых решений по безопасности, а исследователи смогут использовать ИИ-модели в своих интересах для создания невзламываемых кодовых баз. Эти комментарии Амадора прозвучали после выпуска новой модели Claude Mythos (Fable 5) от компании Anthropic. Способность данной модели ускорять эксплуатацию уязвимостей в криптовалютах вызывает серьезную обеспокоенность у представителей отрасли.

Риски безопасности в отрасли стали еще более острыми, особенно из-за уязвимостей в крупных протоколах DeFi. Например, 19 апреля с моста платформы Келп ДАО в сети ЛаерЗеро было похищено около 116 500 рсЭТ (Ether) на сумму примерно 290–293 млн УСД. Представители ЛаерЗеро отметили, что Келп ДАО полагалась на единственный путь верификации, что создало единую точку отказа в системе, которой и воспользовались злоумышленники.