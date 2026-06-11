Япония внедряет ETF и налоговую реформу для криптовалют

Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект, предусматривающий включение криптоактивов в систему финансовых инструментов страны. По сообщению Bloomberg, этот документ должен открыть путь к созданию биржевых фондов (ETF) для цифровых активов и значительно снизить налоговую нагрузку. Новый закон приближает регулирование криптовалют к уровню акций и облигаций. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Одним из важнейших аспектов данной реформы является изменение налоговых ставок. В настоящее время подоходный налог с активов, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), может достигать 55 процентов. Согласно новому законопроекту, планируется снижение этой ставки до фиксированных 20 процентов, как для акций и облигаций. Ожидается, что это налоговое изменение вступит в силу с 2028 года.

Агентство финансовых услуг Японии (ФСА) предложило перенести правила по криптоактивам из закона «О платежных услугах» в закон «О финансовых инструментах и биржах». Это изменение признает криптовалюты отдельным финансовым продуктом, а также вводит строгие ограничения против инсайдерской торговли и более суровые наказания для незарегистрированных операторов.

Новая правовая база позволит появиться крипто-ЭТФ в Японии. Это даст местным инвесторам возможность инвестировать в цифровые активы через регулируемые биржевые инструменты, помимо криптовалютных бирж. Ожидается, что после рассмотрения законопроекта верхней палатой он полностью вступит в силу со следующего года.