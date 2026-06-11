Япония внедряет ETF и налоговую реформу для криптовалют

·16·Экономика
Япония внедряет ETF и налоговую реформу для криптовалют

Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект, предусматривающий включение криптоактивов в систему финансовых инструментов страны. По сообщению Bloomberg, этот документ должен открыть путь к созданию биржевых фондов (ETF) для цифровых активов и значительно снизить налоговую нагрузку. Новый закон приближает регулирование криптовалют к уровню акций и облигаций. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Одним из важнейших аспектов данной реформы является изменение налоговых ставок. В настоящее время подоходный налог с активов, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), может достигать 55 процентов. Согласно новому законопроекту, планируется снижение этой ставки до фиксированных 20 процентов, как для акций и облигаций. Ожидается, что это налоговое изменение вступит в силу с 2028 года.

Агентство финансовых услуг Японии (ФСА) предложило перенести правила по криптоактивам из закона «О платежных услугах» в закон «О финансовых инструментах и биржах». Это изменение признает криптовалюты отдельным финансовым продуктом, а также вводит строгие ограничения против инсайдерской торговли и более суровые наказания для незарегистрированных операторов.

Новая правовая база позволит появиться крипто-ЭТФ в Японии. Это даст местным инвесторам возможность инвестировать в цифровые активы через регулируемые биржевые инструменты, помимо криптовалютных бирж. Ожидается, что после рассмотрения законопроекта верхней палатой он полностью вступит в силу со следующего года.

ЯпонияBitcoinКриптовалютаНалогиИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Токен БЭАТ от Аудиера вырос на 1500% за месяц, обогнав Bitcoin и EthereumТокен БЭАТ от Аудиера вырос на 1500% за месяц, обогнав Bitcoin и EthereumСегодня, 13:37Компания Дигитал Ассет привлекла 355 миллионов долларов под руководством а16зКомпания Дигитал Ассет привлекла 355 миллионов долларов под руководством а16зСегодня, 13:18Венгрия отменяет ограничения на торговлю криптовалютойВенгрия отменяет ограничения на торговлю криптовалютойСегодня, 13:13Объем выращивания рыбы в Узбекистане в ближайшие годы будет увеличен в 5 разОбъем выращивания рыбы в Узбекистане в ближайшие годы будет увеличен в 5 разСегодня, 12:55ИИ-модели спровоцировали апокалипсис уязвимостей в криптобезопасностиИИ-модели спровоцировали апокалипсис уязвимостей в криптобезопасностиСегодня, 12:15Объявлены курсы валют на 12 июняОбъявлены курсы валют на 12 июняСегодня, 11:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня