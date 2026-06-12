Криптомошенники используют спрос на билеты Чемпионата мира

Аналитическая компания ТРМ Лабс предупредила, что криптомошенники нацелились на болельщиков Чемпионата мира по футболу ФИФА. Злоумышленники обманывают пользователей через поддельные сайты по продаже билетов, схемы ставок на договорные матчи и сомнительные криптоакции на тему турнира. Компания, занимающаяся блокчейн-аналитикой, уже выявила несколько мошеннических адресов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По словам главы отдела политики ТРМ Лабс Ари Редборда, преступники всегда готовы воспользоваться крупными культурными и спортивными событиями. Они подготавливают свою инфраструктуру за несколько недель до начала турнира и расширяют деятельность в момент пика общественного внимания. Однако прозрачность Bitcoin и других криптоплатежей позволяет следователям принять меры до того, как средства будут утрачены.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Канаде, Мексике и США. ФИФА ожидает, что турнир посетят 6,5 миллиона болельщиков, а его экономический эффект для мирового ВВП составит 40,9 миллиарда долларов. Столь огромный спрос создает благоприятную среду для мошенников на рынке билетов, путешествий и ставок.

Ранее ФБР также предупреждало о создании поддельных доменов, имитирующих официальные сайты ФИФА в преддверии турнира. Эти сайты предназначены для сбора личных данных и продажи поддельных товаров. Официальные представители ФИФА подчеркивают, что билеты, приобретенные через неофициальные каналы, не будут признаны действительными и могут быть аннулированы без предупреждения.

В настоящее время ситуация с билетами остается несколько сложной. Как сообщает Финанкиал Тимес, на официальных порталах перепродажи все еще доступно более 176 000 нераспроданных билетов на матчи группового этапа. Это побуждает болельщиков быть более осторожными и пользоваться только официальными источниками.