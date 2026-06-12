Индекс CoinDesk 20 снизился: Ethereum подешевел на 1%

CoinDesk Индикес представил свой ежедневный рыночный отчет, опубликовав динамику ведущих и отстающих активов индекса CoinDesk 20. В настоящее время индекс CoinDesk 20 торгуется на уровне 1711,6, что на 0,3% (-4,68 пункта) ниже показателя четверга. Об этом сообщает Coindesk.ком.

В сегодняшних торгах криптовалюты NEAR (+2,7%) и ADA (+1,0%) лидируют по росту. Напротив, такие активы, как КРО (-1,4%) и Ethereum (-1,0%), потеряли в цене и оказались в числе отстающих.

Индекс CoinDesk 20 является комплексным рыночным показателем, торгуемым в нескольких регионах по всему миру и на различных платформах. Эти изменения на крипторынке определяют ключевые направления для инвесторов и трейдеров.