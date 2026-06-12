Bitcoin достиг 64 000 долларов на фоне IPO SpaceX

Bitcoin (BTC) в пятницу после открытия бирж Уолл-стрит поднялся до уровня 64 000 долларов, однако аналитики предупреждают о слабости уровней поддержки цены. Согласно данным ТрадингВиев, пара BTC/УСД сохраняет свои позиции на фоне различных сообщений о возможном соглашении между США и Ираном. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

На данный момент точной информации об официальном соглашении нет. Президент США Дональд Трамп опроверг заявления иранской стороны, подчеркнув в сети Truth Social, что эти сообщения не соответствуют действительности. Несмотря на политическую неопределенность, крипторынок и рисковые активы продолжают расти на фоне крупнейшего в истории IPO компании SpaceX.

Ожидается, что акции SpaceX дебютируют по цене 170 долларов, что на 45 долларов выше первоначальной цены IPO. По мнению аналитиков Мосаик Ассет Компанй, рынки в настоящее время сталкиваются с сочетанием сильного рынка труда и высокой инфляции. Улучшение экономических данных оказывает положительное влияние на фондовый рынок.

Стоит отметить, что данные по инфляции в США установили новые многолетние рекорды на фоне роста цен на нефть. Хотя Bitcoin обновил локальный максимум в районе 64 000 долларов, участники рынка подходят к будущим перспективам с осторожностью.