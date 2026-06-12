Акции SpaceX токенизируются: Kraken представила новые возможности

·8·Экономика
Акции SpaceX токенизируются: Kraken представила новые возможности

Хотя в текущем году цены на криптовалюты находились под влиянием макроэкономических новостей и регуляторной неопределенности, сфера токенизации активов демонстрирует устойчивый рост. Активы реального мира (РВА) активно интегрируются в блокчейн-инфраструктуру, а банки все чаще принимают эту технологию. На этой неделе биржа Kraken через xStocks запустила токенизированные разрешения для участия в ожидаемом IPO компании SpaceX, предоставив пользователям на более чем 110 рынках возможность владеть акциями компании Илона Маска. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным Binance Ресеарч, рынок активных токенизированных РВА вырос на 589 процентов с начала 2025 года. В то время как стоимость облигаций и фондов денежного рынка составила 6,5 миллиарда долларов, токенизированные акции совершили скачок на 422 процента. Диверсификация сектора также растет: если такие платформы, как Ондо Глобал Маркетс, увеличили спрос на акции, то токенизация драгоценных металлов достигла 1,5 миллиарда долларов в результате стремления инвесторов к безопасным активам.

Токен СПККскс, представленный Kraken, обеспечен акциями SpaceX в соотношении 1:1 и может торговаться на участвующих платформах в режиме 24/7. SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов через свой дебют на бирже Nasdaq. По имеющимся данным, спрос на предложение в четыре раза превышает количество существующих акций, что делает его потенциально крупнейшим IPO в истории.

В то же время рынки прогнозов (предиктион маркетс) впервые обошли ончейн-азартные игры. Согласно отчету ТРМ Лабс, в первом квартале 2026 года объем рынков прогнозов составил 36,6 миллиарда долларов, тогда как объем азартных игр остановился на отметке 14 миллиардов долларов. Тем не менее, сфера крипто-гемблинга не теряет своей динамики; наряду с игроками с высокими ставками, число обычных пользователей также стремительно растет.

Традиционные финансовые институты также расширяют свои блокчейн-инициативы. Apex Груп запустила услуги токенизированных фондов, а Те Клеаринг Хусе планирует создание сети токенизированных депозитов. Подобные шаги показывают, что технология блокчейн становится стандартом не только для криптокомпаний, но и для всей глобальной финансовой системы.

SpaceXKrakenТокенизацияКриптовалютаNasdaq
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Laylo
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