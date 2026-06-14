Дональд Трамп объявил о подписании мирного соглашения между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение, которое положит конец военным столкновениям между Вашингтоном и Тегераном, будет подписано в воскресенье. Это неожиданное заявление прозвучало вопреки сомнениям иранских официальных лиц относительно сроков процесса. Данное соглашение имеет решающее значение не только для политической стабильности, но и для глобальной энергетической безопасности и финансовых рынков. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Дональд Трамп на своей странице в сети Truth Social написал: «Подписание сделки запланировано на завтра, и как только она будет подписана, Ормузский пролив станет ОТКРЫТ для всех». Это соглашение предполагает меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, продлит режим прекращения огня между США и Ираном на 60 дней и вновь откроет стратегически важный водный путь.

Пакистанская сторона, выступающая посредником в переговорах, также указывает на то, что соглашение может быть достигнуто в течение 24 часов. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в сети Кс подчеркнул: «Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо. Финальная стадия ожидается в ближайшие часы, и Пакистан готовится к процессу электронного подписания».

Экономические последствия и энергетический рынок

Закрытие Ормузского пролива блокировало около 20 процентов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. Эта ситуация привела к росту цен на глобальные активы и экономической неопределенности. Цены на нефть марок Брент и ВТИ находились под давлением из-за этой блокады. Ожидается, что подписание соглашения стабилизирует цены на энергоресурсы.

Однако Тегеран пока официально не подтвердил церемонию подписания в воскресенье. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в интервью государственным СМИ заявил, что меморандум может быть подписан не завтра, а в «ближайшие дни». Это свидетельствует о том, что между сторонами все еще существуют некоторые разногласия по техническим деталям.

Влияние на рынок криптовалют

Смягчение политической напряженности стало позитивным сигналом и для рынков криптовалют. По мнению криптоаналитика Михаэля ван де Поппе, мирное соглашение между США и Ираном подтолкнет цену Bitcoin к резкому росту и улучшит притоки в ETF. Для справки: на прошлой неделе из фондов, связанных с Биткоин -ЭТФ, было выведено 315,84 миллиона долларов.

В настоящее время цена Bitcoin колеблется около 63 200 долларов. Участники рынка позитивно воспринимают открытие Ормузского пролива, так как это снижает риски в глобальной логистике и торговых путях. Если соглашение будет подписано в воскресенье, в понедельник на мировых биржах, включая индексы С&П 500 и Nasdaq, может наблюдаться рост.

Подводя итог, можно сказать, что данное соглашение, объявленное Дональдом Трампом, должно снизить напряженность на Ближнем Востоке и открыть новые возможности для мировой экономики. Однако осторожная реакция Тегерана показывает, что окончательный результат может немного задержаться.