Цена Bitcoin приблизилась к 66 000 УСД: сделка между США и Ираном оживила рынок

Заявление президента США Дональда Трампа о подписании мирного соглашения между США и Ираном вызвало резкий рост на рынках криптовалют. На фоне этой новости цена Bitcoin (BTC) в ходе торгов в понедельник приблизилась к отметке 66 000 УСД. Это самый высокий показатель за последние 12 дней, что свидетельствует о восстановлении аппетита инвесторов к риску. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social объявил о завершении сделки с Ираном и снятии ограничений на движение судов через Ормузский пролив. «Мировые суда, запускайте двигатели. Пусть начнется поток нефти!» — написал американский лидер, подчеркнув, что блокада, установленная ВМС США, будет немедленно отменена. Согласно данным ТрадингВиев, после этого заявления цена Bitcoin на бирже Coinbase поднялась до 65 881 УСД.

Геополитическая стабильность и реакция рынка

Руководитель исследовательского отдела Битруе Ресеарч Институте Андри Фаузан Адзиима в интервью Коинтелеграф заявил, что данное соглашение снижает «премию» за геополитические риски. По мнению эксперта, исчезновение неопределенности побуждает трейдеров возвращаться к криптоактивам. В частности, снижение давления на цены на нефть и стабильность в период администрации, поддерживающей криптовалюты, укрепляют позитивные настроения на рынке.

По сообщению Ассокиатед Пресс, детали соглашения между США и Ираном пока не раскрыты полностью. Ожидается, что официальный процесс подписания состоится в пятницу при посредничестве Пакистана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил сделку в эфире государственного телевидения. Также Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о немедленном и полном прекращении военных действий на всех фронтах.

Тенденции на рынке криптовалют

После падения ниже 60 000 УСД в начале июня, Bitcoin постепенно демонстрирует тенденцию к росту. Тем не менее, текущие цены остаются почти на 48% ниже исторического максимума в 126 000 УСД, зафиксированного в октябре прошлого года. Эксперты предупреждают, что на финальной стадии сделки могут возникнуть непредвиденные технические проблемы, что может вызвать временные колебания на рынке.

Для инвесторов и трейдеров из Узбекистана эти геополитические изменения также имеют важное значение. Ожидается, что восстановление глобальной цепочки поставок нефти и смягчение американо-иранских отношений окажут положительное влияние не только на Bitcoin, но и на традиционные фондовые индексы, такие как Nasdaq и С&П 500. Восстановление стабильности служит ключевым фактором, повышающим доверие к криптоактивам.