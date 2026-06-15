Сложность сети Bitcoin резко снизилась: новые возможности для майнеров

·12·Экономика
Сложность сети Bitcoin резко снизилась: новые возможности для майнеров

Сложность майнинга в сети Bitcoin в воскресенье снизилась на 10,09%. Этот показатель стал 11-м по величине падением в истории сети, что принесло значительное облегчение майнерам, которые в последнее время находились под финансовым давлением. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным Galaxy Ресеарч, уровень сложности на блоке 953 568 упал со 138,96 трлн до 124,93 трлн. Это второе по величине снижение в 2026 году, что на 20% ниже ноябрьского пика. Такое изменение означает снижение конкуренции в сети и упрощение процесса добычи блоков.

Снижение цены Bitcoin почти на 15% в течение июня негативно сказалось на доходности майнеров. Аналитики Galaxy отмечают, что из-за падения хешрейта время между двумя корректировками сложности составило 15,6 дня вместо обычных 14 дней. Это свидетельствует о том, что часть вычислительных мощностей в сети была отключена.

Хешрейт и показатели доходности

По данным Blockchain.com, текущий общий хешрейт составляет 886 экзахэшей в секунду (Эх/с). Этот показатель снизился на 12% в текущем месяце и на 23% по сравнению с рекордным уровнем октября. По мнению криптовалютного трейдера Мерлейна Энкелаара, оставшиеся в сети майнеры теперь получают примерно на 9% больше дохода с каждого устройства.

Согласно анализу Хашрате Индекс, в результате снижения сложности показатель «хашприке» вырос на 13%, достигнув 33 УСД за петахеш в день. Этот показатель играет важную роль в достижении точки безубыточности для многих майнеров, особенно в регионах с высокими затратами на электроэнергию.

Исторически самое большое падение наблюдалось в июле 2021 года после запрета майнинга в Китае. Следующая корректировка сложности ожидается 27 июня. По прогнозам Коинварз, тогда уровень сложности может немного вырасти — примерно на 1,69%. Пока же экосистема Bitcoin продолжает адаптироваться к волатильным рыночным условиям.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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