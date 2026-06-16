Криптокомпания Дональда Трампа выплатит бонусы бойцам UFC в своем стейблкоине

·0·Экономика
Криптокомпания Дональда Трампа выплатит бонусы бойцам UFC в своем стейблкоине

Криптовалютный проект World Liberty Financial, принадлежащий семье президента США Дональда Трампа, сделал новый шаг в мире спорта. Часть бонусов, выплачиваемых участникам очередного турнира Ултимате Фигхтинг Чампионшип (UFC), организованного на лужайке Белого дома, будет осуществлена в стейблкоинах УСД1, выпущенных этой компанией. Об этом сообщает Замин.уз со ссылкой на данные КоинМаркетКап. Об этом Коинтелеграф.ком сообщает .

World Liberty Financial в понедельник подтвердила, что в рамках партнерства с UFC бонусы на общую сумму до 250 тысяч долларов будут выплачены в активах УСД1. Данный стейблкоин привязан к доллару США, и его стоимость направлена на обеспечение стабильности. Примечательно, что по состоянию на 12 июня цена УСД1 немного превысила отметку в один доллар, а объем торгов за последние 24 часа вырос на 93%, достигнув 2,38 млрд долларов.

Политические споры и конфликт интересов

Мероприятие под названием «UFC Фридом 250» подверглось резкой критике со стороны членов Конгресса США. В частности, недовольство вызвали затраты в размере 60 млн долларов на организацию турнира и участие в нем компаний, связанных с президентом. Представители Демократической партии обвиняют Дональда Трампа в использовании президентских полномочий для развития своего семейного бизнеса.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл отверг все обвинения, подчеркнув отсутствие какого-либо конфликта интересов. По его словам, активы Трампа были переданы в специальный трастовый фонд, управляемый его детьми. Тем не менее, финансовые отчеты за январь 2025 года показали, что доля Трампа в проекте Ворлд Либертй превышает 50 млн долларов.

Место на рынке криптовалют и партнерства

World Liberty Financial не ограничивается только UFC. Компания, основанная в 2024 году, уже достигла крупных соглашений на международном уровне. Например, в мае 2025 года одна из компаний ОАЭ объявила об использовании стейблкоина УСД1 для инвестиций в размере 2 млрд долларов в биржу Binance.

Кроме того, в числе других спонсоров турнира значатся платформа прогнозов Polymarket и биржа Crypto.com. Crypto.com сообщила о выделении дополнительных бонусов бойцам в размере 1 млн долларов в своих токенах Кронос (КРО). Подобные случаи свидетельствуют о том, что криптовалюты в США все глубже проникают в сферы традиционных финансов и спорта.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп подписал акт GENIUS, создающий правовую основу для стейблкоинов. Этот законопроект также подвергся критике со стороны законодателей-демократов, однако стал важным шагом в регулировании оборота цифровых активов в стране.

ТрампUFCКриптовалютаСтейблкоинЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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