Стабилизация цены Биткоина остается зависимой от сделки между США и Ираном

Будущие перспективы цены Биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, напрямую зависят от геополитической ситуации, в частности, от успеха мирного соглашения между США и Ираном. По мнению аналитиков, несмотря на некоторое восстановление цифрового актива в последние дни, показатели его сети остаются слабыми, а рынок находится в состоянии неопределенности. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Директор ЛВРГ Ресеарч Ник Рак в интервью изданию Коинтелеграф отметил, что хотя Биткоин (BTC) недавно вернулся к уровню 67 000 УСД, снижение объемов торгов и стагнация ончейн-метрик свидетельствуют о замедлении темпов роста. По его словам, если соглашение между США и Ираном не будет достигнуто, возникающая геополитическая нестабильность и неожиданные удары по нефтяному рынку могут привести к крайне волатильному и рискованному пути для Биткоина.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о завершении мирной сделки по прекращению многомесячных споров между Вашингтоном и Тегераном, подписание которой ожидается в пятницу. На фоне этой новости криптовалютный рынок продемонстрировал положительную динамику. Согласно сделке, предусматривается открытие Ормузского пролива и снятие блокады с иранских портов.

Низкая активность на рынке и аналитические показатели

По сообщению агентства Ассокиатед Пресс, стороны начнут 60-дневные переговоры по ядерной программе Ирана и смягчению санкций. Однако аналитическая компания Свиссблок предупреждает, что показатели Он-Баланке Волуме (ОБВ), измеряющие силу движения цены и давление покупок Биткоина, все еще находятся на уровне «медвежьего рынка» (тенденция к снижению).

В настоящее время индикатор импульса цены находится на уровне -1, что означает слабость движения. Показатель ОБВ упал до самой низкой точки за последние годы — минус 1,7 миллиона. Это означает, что, хотя Биткоин и поднялся до уровня 67 000 УСД, рынку не хватает активного участия и сильной уверенности крупных инвесторов.

Обычно на падающем рынке сначала ослабевает импульс, затем сокращаются объемы торгов и, наконец, цена резко идет вниз. Специалисты Свиссблок подчеркивают, что пока оба показателя не перейдут в положительную зону, сохраняется риск повторного тестирования ценой более низких уровней (ниже 60 000 УСД).

В ходе торгов во вторник Биткоин отступил от понедельничного максимума и опустился ниже 66 000 УСД. Эти геополитические процессы имеют важное значение и для узбекистанских инвесторов и трейдеров, так как глобальная экономическая стабильность и цены на нефть успели стать основными факторами, напрямую влияющими на стоимость криптовалют.