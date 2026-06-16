Стабилизация цены Биткоина остается зависимой от сделки между США и Ираном

·24·Экономика
Стабилизация цены Биткоина остается зависимой от сделки между США и Ираном

Будущие перспективы цены Биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, напрямую зависят от геополитической ситуации, в частности, от успеха мирного соглашения между США и Ираном. По мнению аналитиков, несмотря на некоторое восстановление цифрового актива в последние дни, показатели его сети остаются слабыми, а рынок находится в состоянии неопределенности. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Директор ЛВРГ Ресеарч Ник Рак в интервью изданию Коинтелеграф отметил, что хотя Биткоин (BTC) недавно вернулся к уровню 67 000 УСД, снижение объемов торгов и стагнация ончейн-метрик свидетельствуют о замедлении темпов роста. По его словам, если соглашение между США и Ираном не будет достигнуто, возникающая геополитическая нестабильность и неожиданные удары по нефтяному рынку могут привести к крайне волатильному и рискованному пути для Биткоина.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о завершении мирной сделки по прекращению многомесячных споров между Вашингтоном и Тегераном, подписание которой ожидается в пятницу. На фоне этой новости криптовалютный рынок продемонстрировал положительную динамику. Согласно сделке, предусматривается открытие Ормузского пролива и снятие блокады с иранских портов.

Низкая активность на рынке и аналитические показатели

По сообщению агентства Ассокиатед Пресс, стороны начнут 60-дневные переговоры по ядерной программе Ирана и смягчению санкций. Однако аналитическая компания Свиссблок предупреждает, что показатели Он-Баланке Волуме (ОБВ), измеряющие силу движения цены и давление покупок Биткоина, все еще находятся на уровне «медвежьего рынка» (тенденция к снижению).

В настоящее время индикатор импульса цены находится на уровне -1, что означает слабость движения. Показатель ОБВ упал до самой низкой точки за последние годы — минус 1,7 миллиона. Это означает, что, хотя Биткоин и поднялся до уровня 67 000 УСД, рынку не хватает активного участия и сильной уверенности крупных инвесторов.

Обычно на падающем рынке сначала ослабевает импульс, затем сокращаются объемы торгов и, наконец, цена резко идет вниз. Специалисты Свиссблок подчеркивают, что пока оба показателя не перейдут в положительную зону, сохраняется риск повторного тестирования ценой более низких уровней (ниже 60 000 УСД).

В ходе торгов во вторник Биткоин отступил от понедельничного максимума и опустился ниже 66 000 УСД. Эти геополитические процессы имеют важное значение и для узбекистанских инвесторов и трейдеров, так как глобальная экономическая стабильность и цены на нефть успели стать основными факторами, напрямую влияющими на стоимость криптовалют.

BitcoinКриптовалютаСШАИранЭкономика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В США ожидается усиление контроля над рисками криптовалютВ США ожидается усиление контроля над рисками криптовалютСегодня, 06:12За апрель начислено 111,8 млрд сумов кешбэкаЗа апрель начислено 111,8 млрд сумов кешбэкаСегодня, 06:07Неожиданный спад в Bitcoin ETF: инвесторы переключаются на другие активыНеожиданный спад в Bitcoin ETF: инвесторы переключаются на другие активыСегодня, 06:00Прогноз роста курса доллара на 17 июняПрогноз роста курса доллара на 17 июняСегодня, 05:36Криптокомпания Дональда Трампа выплатит бонусы бойцам UFC в своем стейблкоинеКриптокомпания Дональда Трампа выплатит бонусы бойцам UFC в своем стейблкоинеСегодня, 23:18Компания БитМине увеличила свои резервы Ethereum до 10 миллиардов долларовКомпания БитМине увеличила свои резервы Ethereum до 10 миллиардов долларовСегодня, 21:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара