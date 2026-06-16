Цена Bitcoin может достичь отметки 100 тысяч долларов к сентябрю

·3·Экономика
Цена Bitcoin может достичь отметки 100 тысяч долларов к сентябрю

Крупнейшая в мире криптовалюта Bitcoin (BTC) в последние дни демонстрирует стабильность. Технический анализ и рыночные индикаторы указывают на то, что цена цифрового актива может преодолеть психологический барьер в 100 000 УСД в ближайшие месяцы, в частности, к сентябрю. Такой восходящий тренд связывают со смягчением глобальной геополитической ситуации и возвращением аппетита инвесторов к риску. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

После того как цена Bitcoin недавно опустилась ниже 60 000 УСД, был зафиксирован значительный рост на 13,25%. Временное потепление в отношениях между США и Ираном снизило риски на глобальных рынках. В результате, по состоянию на 15 июня, цена BTC стабилизировалась в районе 67 000 УСД. Снижение цен на нефть и уменьшение рисков инфляции также стали дополнительным стимулом для криптоактивов.

Технический анализ и стратегия «второго дна»

Согласно данным ТрадингВиев, на трехдневных графиках Bitcoin формируется фигура «второго дна» (дубле-боттом). Эта модель обычно сигнализирует о завершении нисходящего тренда и резком развороте цены вверх. Покупатели активно защищают уровень поддержки 60 000 УСД, что подтверждает высокий спрос на рынке.

«Линия шеи» (неклине) данной технической структуры расположена в районе 81 000 УСД. Если Bitcoin уверенно преодолеет этот уровень, аналитики прогнозируют рост цены до 108 000 УСД. Это означает рост почти на 60% от текущих цен. Вероятность реализации такого сценария высока в августе или сентябре.

На недельных графиках наблюдается бычья дивергенция (буллиш дивергенке) между индикатором РСИ (индекс относительной силы) и ценой. Хотя цены сформировали более низкую точку в диапазоне 60 000 – 65 000 УСД, показатель РСИ демонстрирует более высокий уровень. Это свидетельствует о снижении давления продавцов и о том, что рынок готовится к новой волне роста.

Данные тенденции имеют важное значение и для узбекистанских инвесторов. Ожидается, что рост цены Bitcoin на глобальном рынке повысит активность на местных криптобиржах и усилит интерес к цифровым активам. Стоит отметить, что рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, и любое инвестиционное решение требует глубокого анализа.

BitcoinКриптовалютаИнвестицииРынокБлокчейн
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Laylo
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