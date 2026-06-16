Standard Chartered: рынок DeFi может вырасти до 2,7 трлн долларов к 2030 году

·13·Экономика
Standard Chartered: рынок DeFi может вырасти до 2,7 трлн долларов к 2030 году

В период стремительного развития цифровых активов и блокчейн-технологий международный банк Standard Chartered прогнозирует огромные перспективы для сектора децентрализованных финансов (DeFi). По мнению аналитиков банка, к концу 2030 года объем заблокированных средств в ДеФи-протоколах может вырасти в 37 раз и достичь 2,7 трлн долларов. Основным драйвером этого роста называется процесс токенизации реальных активов (РВА). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Джефф Кендрик, глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered, в отчете, опубликованном в понедельник, подчеркнул, что следующая большая возможность приумножения капитала в сфере цифровых активов возникнет именно через ДеФи-протоколы. По его мнению, сейчас эта отрасль находится на стадии формирования, и в будущем ее интеграция с традиционной финансовой системой значительно усилится.

Токенизация и динамика рынка

В настоящее время в экосистеме DeFi используется всего 3% стейблкоинов и 10% токенизированных реальных активов. Согласно прогнозам Кендрика, к 2030 году доля токенизированных активов в составе DeFi вырастет с нынешних 3,5% до 30%. Это приведет к резкому увеличению притока капитала в on-chain протоколы (внутри блокчейна).

Ранее Standard Chartered предполагал, что к концу 2028 года рынок токенизированных активов, не являющихся стейблкоинами, достигнет 2 трлн долларов. Ожидается, что основная доля придется на фонды денежного рынка и акции США. Однако для достижения таких колоссальных показателей потребуется, чтобы темпы роста блокчейн-активов ускорились в несколько раз по сравнению с текущими.

Риски и проблемы: вопрос ликвидности

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты отрасли предупреждают о некоторых препятствиях. Например, по мнению Криса Кима, главы компании Аксис, выпуск одного актива на нескольких различных блокчейнах может привести к фрагментации ликвидности. Это, в свою очередь, повлечет за собой разницу в ценах и рост транзакционных издержек.

Представитель Ондо Финанке Оя Целиктемур также высказала важное мнение на блокчейн-неделе в Париже: простая токенизация актива не делает его «магическим образом» ликвидным. Иными словами, актив с низким спросом может остаться труднопродаваемым даже после перевода в блокчейн-формат.

Тем не менее, Джефф Кендрик ожидает, что в мире DeFi такие платформы, как Uniswap, укрепят свои позиции в качестве основных торговых площадок. По его словам, Uniswap завоевал доверие крупных инвесторов благодаря многолетнему опыту и успешному прохождению различных рыночных циклов. Данные изменения могут открыть новые горизонты для интеграции в цифровую экономику и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан.

Standard CharteredDeFiТокенизацияБлокчейнКриптовалюта
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Laylo
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