Достигла ли цена Bitcoin дна: инвесторы купили 125 тысяч BTC в июне

Bitcoin (BTC), основной актив криптовалютного рынка, в настоящее время приближается к уровню низкого риска, который исторически соответствует зонам долгосрочного накопления. Аналитические данные показывают, что участники рынка, воспользовавшись снижением цен, начали активно собирать монеты в свои кошельки. Эта ситуация свидетельствует о росте уверенности инвесторов в скором восстановлении рынка. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

Согласно данным КрйптоКуант, коэффициент Шарпа для Bitcoin (отношение доходности к волатильности) упал до уровня -20. Этот показатель считается важным порогом, который с 2015 года определял самые низкие точки в каждом «медвежьем» рынке (периоде падения цен). Снижение коэффициента Шарпа до такого уровня обычно означает, что актив чрезмерно продан и потенциал роста цены высок.

Исторические повторения и фаза накопления

Если взглянуть на историю, периоды, когда коэффициент Шарпа опускался ниже -20, всегда предшествовали крупным восстановлениям. Например, с января по июнь 2015 года этот показатель оставался на низком уровне, после чего Bitcoin вступил в фазу долгосрочного роста. Аналогичные ситуации наблюдались в кризисные периоды 2018–2019 и 2022–2023 годов, и каждый раз этот индикатор сигнализировал о том, что рынок достиг своего «дна».

В настоящее время ончейн-данные (внутри блокчейна) также подтверждают эту теорию. Запасы Bitcoin на биржах сократились с 2,79 млн в феврале до 2,71 млн BTC. Это означает, что инвесторы выводят свои активы с бирж на личные кошельки и не намерены их продавать. Снижение предложения на биржах обычно создает основу для резкого скачка цены в случае роста спроса.

Активность инвесторов и технические показатели

В первые две недели июня спрос со стороны аккумулирующих адресов (аккумулатор аддрессес) резко возрос. Кошельки этого типа за короткий период с 1 по 14 июня поглотили 125 000 BTC. Для сравнения: если в начале июня этот показатель составлял 115 000 BTC, то к середине месяца спрос вырос более чем в два раза, достигнув 240 000 BTC.

Запасы Bitcoin на биржах за последние две недели сократились на 12 000 монет.

Аккумулирующие кошельки пополняют свои балансы до рекордных уровней.

Коэффициент Шарпа находится на уровне десятилетних минимумов.

С точки зрения технического анализа, Bitcoin сейчас торгуется ниже своей 100-недельной простой скользящей средней (СМА). В данный момент эта линия находится в районе 88 466 долларов. Исторические данные показывают, что Bitcoin может долго оставаться ниже этого показателя, но его повторный захват всегда приводил к новым рекордным уровням. Например, после пика 2013 года BTC консолидировался ниже этой линии в течение 378 дней.

Эти глобальные тенденции имеют важное значение и для узбекистанских криптоинвесторов. Текущее состояние рынка расценивается как благоприятная возможность для тех, кто предпочитает стратегию долгосрочного инвестирования. Однако не следует забывать, что криптовалютный рынок обладает высокой волатильностью, а любой анализ основывается лишь на вероятностях.