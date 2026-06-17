Достигла ли цена Bitcoin дна: инвесторы купили 125 тысяч BTC в июне
Bitcoin (BTC), основной актив криптовалютного рынка, в настоящее время приближается к уровню низкого риска, который исторически соответствует зонам долгосрочного накопления. Аналитические данные показывают, что участники рынка, воспользовавшись снижением цен, начали активно собирать монеты в свои кошельки. Эта ситуация свидетельствует о росте уверенности инвесторов в скором восстановлении рынка. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.
Согласно данным КрйптоКуант, коэффициент Шарпа для Bitcoin (отношение доходности к волатильности) упал до уровня -20. Этот показатель считается важным порогом, который с 2015 года определял самые низкие точки в каждом «медвежьем» рынке (периоде падения цен). Снижение коэффициента Шарпа до такого уровня обычно означает, что актив чрезмерно продан и потенциал роста цены высок.
Исторические повторения и фаза накопленияЕсли взглянуть на историю, периоды, когда коэффициент Шарпа опускался ниже -20, всегда предшествовали крупным восстановлениям. Например, с января по июнь 2015 года этот показатель оставался на низком уровне, после чего Bitcoin вступил в фазу долгосрочного роста. Аналогичные ситуации наблюдались в кризисные периоды 2018–2019 и 2022–2023 годов, и каждый раз этот индикатор сигнализировал о том, что рынок достиг своего «дна».
В настоящее время ончейн-данные (внутри блокчейна) также подтверждают эту теорию. Запасы Bitcoin на биржах сократились с 2,79 млн в феврале до 2,71 млн BTC. Это означает, что инвесторы выводят свои активы с бирж на личные кошельки и не намерены их продавать. Снижение предложения на биржах обычно создает основу для резкого скачка цены в случае роста спроса.
Активность инвесторов и технические показателиВ первые две недели июня спрос со стороны аккумулирующих адресов (аккумулатор аддрессес) резко возрос. Кошельки этого типа за короткий период с 1 по 14 июня поглотили 125 000 BTC. Для сравнения: если в начале июня этот показатель составлял 115 000 BTC, то к середине месяца спрос вырос более чем в два раза, достигнув 240 000 BTC.
- Запасы Bitcoin на биржах за последние две недели сократились на 12 000 монет.
- Аккумулирующие кошельки пополняют свои балансы до рекордных уровней.
- Коэффициент Шарпа находится на уровне десятилетних минимумов.
Эти глобальные тенденции имеют важное значение и для узбекистанских криптоинвесторов. Текущее состояние рынка расценивается как благоприятная возможность для тех, кто предпочитает стратегию долгосрочного инвестирования. Однако не следует забывать, что криптовалютный рынок обладает высокой волатильностью, а любой анализ основывается лишь на вероятностях.
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