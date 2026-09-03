Изменится порядок определения условий кредитов и субсидий

В Узбекистане объявлено об отказе от практики определения условий кредитов, субсидий и компенсаций посредством указов и постановлений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

Согласно новому порядку, Министерство экономики и Центральный банк будут ежеквартально обновлять механизмы финансирования исходя из потенциала регионов.

Кроме того, районные штабы изменят систему работы помощников хокимов в махаллях. Они будут переведены на порядок работы «по проектам». При этом работа будет организовываться на основе возможностей каждого региона и проектов, которые могут быть реализованы.

Для этого помощники хокимов, осуществляющие деятельность в 8 992 махаллях страны, назначаются исполняющими обязанности. Преданные своему делу и инициативные кадры будут переназначены на занимаемые должности.

Помощники хокимов, не выполняющие свою работу на должном уровне, будут заменены.