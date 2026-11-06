Подводная угроза: после мощного шторма улицы Флориды заполонили аллигаторы

·100·Мир
Подводная угроза: после мощного шторма улицы Флориды заполонили аллигаторы
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В штате Флорида в результате сильного шторма и рекордных осадков крупные аллигаторы проникли в населенные пункты.
  • Наводнения, произошедшие в начале ноября 2026 года, привели к подъему уровня воды и исчезновению границ естественной среды обитания хищников.
  • Это заставило животных искать безопасные места, что и стало причиной сложившейся ситуации.

В американском штате Флорида после мощного шторма и рекордных осадков возникла реальная природная угроза для населенных пунктов. В результате катастрофических наводнений, произошедших в начале ноября 2026 года, в таких городах штата, как Мельбурн (Мелбурне), распространились видео, на которых видно, как крупные аллигаторы свободно плавают по затопленным улицам и дворам жилых домов.

Хотя для местных жителей такая картина не в новинку, из-за масштабов нынешнего наводнения хищники подобрались к жилым районам необычайно близко.

Как аллигаторы оказались на улицах?

Специалисты по дикой природе выделяют 2 основных биологических и географических фактора этого опасного явления:

  • Беспрепятственное расширение естественной среды обитания: Когда уровень воды резко поднимается из-за осадков, границы местных болот, каналов и озер полностью стираются. В результате аллигаторы вместе с потоками воды беспрепятственно заплывают на улицы населенных пунктов, парковки и во дворы жилых домов;

  • Стресс и поиск безопасного убежища: Сильные штормы, шум ветра и давление воды вызывают сильный стресс у диких животных, включая крокодилов и ядовитых змей. Они начинают активно перемещаться в поисках более безопасного, тихого и спокойного места.

Служба охраны дикой природы (ФВК) предупреждает: скрытая угроза под мутной водой

Служба охраны дикой природы Флориды (ФВК) и местные власти призвали граждан к бдительности и дали строгие рекомендации:

  • Воздержаться от выхода на улицу: Жителям рекомендуется не передвигаться по улицам пешком или на небольших лодках до тех пор, пока паводковые воды полностью не отступят;

  • Опасность невидимых хищников: Под мутными паводковыми водами скрывается не только сильное и опасное течение, но и невидимые хищники, готовые напасть в любой момент;

  • Процесс естественного возвращения: Специалисты отмечают, что после снижения уровня воды и возвращения потока в свое русло аллигаторы обычно добровольно покидают жилые районы и возвращаются в свои естественные болота.

ФлоридаМельбурнАллигаторыFWC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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