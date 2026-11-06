Подводная угроза: после мощного шторма улицы Флориды заполонили аллигаторы

В американском штате Флорида после мощного шторма и рекордных осадков возникла реальная природная угроза для населенных пунктов. В результате катастрофических наводнений, произошедших в начале ноября 2026 года, в таких городах штата, как Мельбурн (Мелбурне), распространились видео, на которых видно, как крупные аллигаторы свободно плавают по затопленным улицам и дворам жилых домов.

Хотя для местных жителей такая картина не в новинку, из-за масштабов нынешнего наводнения хищники подобрались к жилым районам необычайно близко.

Как аллигаторы оказались на улицах?

Специалисты по дикой природе выделяют 2 основных биологических и географических фактора этого опасного явления:

Беспрепятственное расширение естественной среды обитания: Когда уровень воды резко поднимается из-за осадков, границы местных болот, каналов и озер полностью стираются. В результате аллигаторы вместе с потоками воды беспрепятственно заплывают на улицы населенных пунктов, парковки и во дворы жилых домов;

Стресс и поиск безопасного убежища: Сильные штормы, шум ветра и давление воды вызывают сильный стресс у диких животных, включая крокодилов и ядовитых змей. Они начинают активно перемещаться в поисках более безопасного, тихого и спокойного места.

Служба охраны дикой природы (ФВК) предупреждает: скрытая угроза под мутной водой

Служба охраны дикой природы Флориды (ФВК) и местные власти призвали граждан к бдительности и дали строгие рекомендации: