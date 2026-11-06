Совместный оперативный рейд в Шафиркане: из-под земли изъято 2,8 кг «марихуаны» (видео)

В Бухарской области проведен масштабный оперативный рейд по борьбе с незаконным оборотом опасных наркотических средств. В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов в Шафирканском районе, в одном из домов было обнаружено и изъято в общей сложности 2 килограмма 875 граммов «марихуаны», которые были спрятаны хозяевами.

Эта успешная операция была проведена в тесном взаимодействии сотрудников Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел.

Тайник под фундаментом

При тщательном осмотре места жительства подозреваемого, попавшего в поле зрения оперативников, в присутствии понятых вещественные доказательства были найдены в неожиданном месте:

Специальный тайник: Чтобы скрыть наркотическое средство от посторонних глаз, его закопали глубоко под землю, под фундамент дома;

Изъятие и оформление: Вещество с резким запахом весом более 2,8 килограмма, извлеченное оперативной группой из-под фундамента, было процессуально оформлено в установленном порядке и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

Возбуждено уголовное дело: следствие продолжается

В отношении правонарушителя принимаются строгие правовые меры: