Совместный оперативный рейд в Шафиркане: из-под земли изъято 2,8 кг «марихуаны» (видео)

·29·Общество
Совместный оперативный рейд в Шафиркане: из-под земли изъято 2,8 кг «марихуаны» (видео)

В Бухарской области проведен масштабный оперативный рейд по борьбе с незаконным оборотом опасных наркотических средств. В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов в Шафирканском районе, в одном из домов было обнаружено и изъято в общей сложности 2 килограмма 875 граммов «марихуаны», которые были спрятаны хозяевами.

Эта успешная операция была проведена в тесном взаимодействии сотрудников Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел.

Тайник под фундаментом

При тщательном осмотре места жительства подозреваемого, попавшего в поле зрения оперативников, в присутствии понятых вещественные доказательства были найдены в неожиданном месте:

  • Специальный тайник: Чтобы скрыть наркотическое средство от посторонних глаз, его закопали глубоко под землю, под фундамент дома;

  • Изъятие и оформление: Вещество с резким запахом весом более 2,8 килограмма, извлеченное оперативной группой из-под фундамента, было процессуально оформлено в установленном порядке и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

Возбуждено уголовное дело: следствие продолжается

В отношении правонарушителя принимаются строгие правовые меры:

  • Дело по статье: По данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

  • Предварительное следствие: В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия по установлению источника происхождения наркотического средства, а также круга лиц, которые могут быть причастны к его распространению.

Бухарская областьШафирканский районСГБнаркотические средства
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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