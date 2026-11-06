Совместный оперативный рейд в Шафиркане: из-под земли изъято 2,8 кг «марихуаны» (видео)
В Бухарской области проведен масштабный оперативный рейд по борьбе с незаконным оборотом опасных наркотических средств. В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов в Шафирканском районе, в одном из домов было обнаружено и изъято в общей сложности 2 килограмма 875 граммов «марихуаны», которые были спрятаны хозяевами.
Эта успешная операция была проведена в тесном взаимодействии сотрудников Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел.
Тайник под фундаментом
При тщательном осмотре места жительства подозреваемого, попавшего в поле зрения оперативников, в присутствии понятых вещественные доказательства были найдены в неожиданном месте:
Специальный тайник: Чтобы скрыть наркотическое средство от посторонних глаз, его закопали глубоко под землю, под фундамент дома;
Изъятие и оформление: Вещество с резким запахом весом более 2,8 килограмма, извлеченное оперативной группой из-под фундамента, было процессуально оформлено в установленном порядке и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.
Возбуждено уголовное дело: следствие продолжается
В отношении правонарушителя принимаются строгие правовые меры:
Дело по статье: По данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан;
Предварительное следствие: В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия по установлению источника происхождения наркотического средства, а также круга лиц, которые могут быть причастны к его распространению.
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