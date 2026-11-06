Теперь предприниматели могут временно приостановить деятельность и освободиться от уплаты налогов

В Узбекистане официально вступили в силу важные законодательные изменения, направленные на поддержку предпринимательской среды и снижение излишней финансовой нагрузки при ведении бизнеса. Согласно новому порядку, теперь субъекты предпринимательства могут по собственному желанию подать заявление, временно приостановить свою деятельность и на этот период прекратить начисление налогов.

Данный порядок закреплен Законом № ЗРУ-1168 от 17 августа 2026 года.

Какие послабления дает новый закон?

Нововведение в законодательстве гарантирует, что на время приостановки деятельности предпринимателя в отношении него полностью прекращаются следующие обязательства:

Освобождение от сдачи налоговой отчетности: В период временной приостановки деятельности не требуется представлять периодическую налоговую отчетность в налоговые органы;

Освобождение от статистической отчетности: Отменяется необходимость сдачи обязательных отчетов в органы государственной статистики;

Отсутствие начисления налогов: Самое главное, в течение этого срока налоги и обязательные платежи не начисляются ни на самого предпринимателя, ни на каждого его наемного работника.

Порядок на основе заявления: почему это важно?

Ранее предприниматель был обязан регулярно сдавать «нулевые» отчеты или уплачивать определенные обязательные налоговые платежи, даже если фактически не вел деятельность.

Новый механизм позволяет владельцам бизнеса во время временных пауз в работе (из-за финансовых трудностей, ремонта, пересмотра направления деятельности и т.д.) не закрывать предприятие, а законно и спокойно восстановиться. Данные льготы действуют только в течение официального срока временной приостановки деятельности.