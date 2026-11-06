Глава СГБ предупредил о цифровых угрозах на форуме ШОС в Самарканде

6 ноября 2026 года в Самарканде начал свою работу первый экспертный диалог «ШОС плюс» по вопросам безопасности. Вступительным словом престижное мероприятие открыл Председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Узбекистан, генерал-полковник Баходир Курбанов.

В своем докладе глава СГБ особо отметил, что международные террористические и экстремистские группировки сегодня крайне активно используют цифровые технологии для широкого распространения своей деструктивной идеологии, вербовки сторонников, финансирования и планирования терактов.

Более 49 тысяч радикальных ресурсов за год: цифры и тенденции

Генерал-полковник Баходир Курбанов привел конкретные статистические данные, свидетельствующие о расширении масштабов угроз в интернет-пространстве:

Резкий рост на 14 процентов: «Только в 2026 году было выявлено более 49 тысяч интернет-ресурсов экстремистского и террористического характера. Это на 14 процентов больше по сравнению с показателем 2025 года (около 43 тысяч)», — заявил глава СГБ;

Тенденция глобальной угрозы: Эти цифры показывают, что виртуальное пространство, не знающее границ, стало основным инструментом для распространения радикальных и деструктивных идей.

Глобальный индекс терроризма: Узбекистан в числе самых безопасных стран

В рамках реализации Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021–2026 годы в стране была кардинально усовершенствована система межведомственного и международного сотрудничества:

96-я позиция и минимальный риск: Проведенная системная работа находит отражение в международных оценках. В частности, в Глобальном индексе терроризма за 2026 год Узбекистан занял 96-е место , войдя в категорию стран с «минимальным риском» в мировом масштабе;

Результат национального подхода: Данная международная оценка стала наглядным доказательством высокой эффективности выбранной Узбекистаном национальной стратегии по обеспечению безопасности и предотвращению радикализма.

Искусственный интеллект и цифровая безопасность: требования новой эпохи

Глава СГБ определил важнейшие задачи по обеспечению безопасности в эпоху современной трансформации: