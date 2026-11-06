Глава СГБ предупредил о цифровых угрозах на форуме ШОС в Самарканде
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- На экспертном диалоге «ШОС плюс» в Самарканде глава СГБ Баходир Курбанов предупредил о том, что международные террористические группировки активно используют цифровые технологии.
- В 2026 году было выявлено более 49 тысяч интернет-ресурсов экстремистского и террористического характера, что на 14 процентов больше по сравнению с показателем прошлого года.
6 ноября 2026 года в Самарканде начал свою работу первый экспертный диалог «ШОС плюс» по вопросам безопасности. Вступительным словом престижное мероприятие открыл Председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Узбекистан, генерал-полковник Баходир Курбанов.
В своем докладе глава СГБ особо отметил, что международные террористические и экстремистские группировки сегодня крайне активно используют цифровые технологии для широкого распространения своей деструктивной идеологии, вербовки сторонников, финансирования и планирования терактов.
Более 49 тысяч радикальных ресурсов за год: цифры и тенденции
Генерал-полковник Баходир Курбанов привел конкретные статистические данные, свидетельствующие о расширении масштабов угроз в интернет-пространстве:
Резкий рост на 14 процентов: «Только в 2026 году было выявлено более 49 тысяч интернет-ресурсов экстремистского и террористического характера. Это на 14 процентов больше по сравнению с показателем 2025 года (около 43 тысяч)», — заявил глава СГБ;
Тенденция глобальной угрозы: Эти цифры показывают, что виртуальное пространство, не знающее границ, стало основным инструментом для распространения радикальных и деструктивных идей.
Глобальный индекс терроризма: Узбекистан в числе самых безопасных стран
В рамках реализации Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021–2026 годы в стране была кардинально усовершенствована система межведомственного и международного сотрудничества:
96-я позиция и минимальный риск: Проведенная системная работа находит отражение в международных оценках. В частности, в Глобальном индексе терроризма за 2026 год Узбекистан занял 96-е место, войдя в категорию стран с «минимальным риском» в мировом масштабе;
Результат национального подхода: Данная международная оценка стала наглядным доказательством высокой эффективности выбранной Узбекистаном национальной стратегии по обеспечению безопасности и предотвращению радикализма.
Искусственный интеллект и цифровая безопасность: требования новой эпохи
Глава СГБ определил важнейшие задачи по обеспечению безопасности в эпоху современной трансформации:
Разоблачение новых тактик: Своевременное выявление и нейтрализация новых форм, методов и скрытых механизмов, используемых террористами в киберсреде;
Предотвращение незаконного использования искусственного интеллекта: Создание передовых барьеров против угрозы использования технологий генеративного искусственного интеллекта в террористических и манипулятивных целях;
Координированная практика: В рамках диалога «ШОС плюс» в Самарканде с участием всех стран-партнеров будут разработаны единые профилактические меры, направленные на устранение существующих угроз безопасности.
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