Обращение к участникам первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности

·46·Узбекистан
Обращение к участникам первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане проходит первый экспертный диалог по вопросам безопасности с участием представителей специальных служб государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.
  • Президент Шавкат Мирзияев в своем обращении подчеркнул, что современные транснациональные угрозы представляют серьезную опасность.
  • В частности, он отметил деструктивное воздействие в киберпространстве и использование террористическими организациями цифровой среды.

Уважаемые участники форума!

Искренне приветствую вас по случаю открытия первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности.

Прежде всего, выражаю благодарность за поддержку инициативы Узбекистана и внимание, которое вы уделяете укреплению сотрудничества между нашими странами.

Участие в сегодняшнем мероприятии руководителей и представителей специальных служб государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу свидетельствует об общей заинтересованности в объединении усилий по борьбе с современными угрозами и вызовами.

В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает свое 25-летие. За четверть века становления и развития организация стала эффективной площадкой для выработки совместных подходов по обеспечению международной и региональной безопасности.

Узбекистан, как государство-соучредитель Шанхайской организации сотрудничества, придает особое значение дальнейшему усилению ее роли и расширению деятельности в качестве уникальной многосторонней платформы, объединяющей государства-члены в целях сохранения стабильности и обеспечения инклюзивного развития.

Дорогие гости!

К сожалению, усиление геополитической напряженности, углубление конфронтации и эскалация вооруженных конфликтов остаются ключевыми характеристиками ситуации в мире на сегодняшний день.

Вопросы обеспечения информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства к новым формам деструктивного воздействия становятся все более актуальными.

Сегодня мы являемся свидетелями глубоких изменений в характере транснациональных угроз.

Стремительное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и глобальных средств коммуникации не только открывает широкие возможности для прогресса, но и порождает совершенно новые проблемы.

Можно без преувеличения сказать, что киберпространство стало основным полем столкновений, где наряду с традиционными методами все активнее применяются такие инструменты, как сетевые атаки, манипулирование общественным сознанием и распространение дезинформации.

Серьезную тревогу вызывает использование цифровой среды террористическими организациями. Интернет-платформы становятся инструментом продвижения радикальных идей, вербовки новых сторонников, сбора финансовых средств, а также формирования экстремистских объединений, не признающих государственных границ.

В таких условиях молодежь остается наиболее уязвимой категорией населения. Деструктивные силы целенаправленно воздействуют на сознание молодых людей, вовлекая их в свои ряды, используя социальные противоречия и распространяя идеи нетерпимости.

Подобные процессы могут нанести ущерб межнациональному и межрелигиозному согласию, привести к дестабилизации общественно-политической ситуации.

В связи с этим необходимо не только оперативно реагировать на возникающие конфликты, но и предотвращать угрозы — выявлять их, обмениваться информацией, укреплять национальный потенциал в сфере обеспечения безопасности и вырабатывать согласованные подходы.

Мы убеждены, что ни одно государство не может в одиночку противостоять угрозам, не знающим границ. Это естественным образом усиливает потребность в международном сотрудничестве, взаимном доверии и практических механизмах совместной работы.

Дорогие друзья!

Обращаясь к вам в этот важный для организации год, хочу подчеркнуть, что способность ШОС своевременно реагировать на новые угрозы и эффективно участвовать в формировании более стабильного мира во многом зависит от тесного взаимодействия специальных служб.

Верю, что сегодняшний диалог позволит вам не только всесторонне обсудить актуальные угрозы и вызовы, но и определить практические направления сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности наших народов и устойчивого развития наших государств.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, а вашим встречам в Узбекистане — содержательных результатов.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан

ШОСШавкат МирзиёевБезопасностьКибербезопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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