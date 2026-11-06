Обращение к участникам первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности

Уважаемые участники форума!

Искренне приветствую вас по случаю открытия первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности.

Прежде всего, выражаю благодарность за поддержку инициативы Узбекистана и внимание, которое вы уделяете укреплению сотрудничества между нашими странами.

Участие в сегодняшнем мероприятии руководителей и представителей специальных служб государств-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу свидетельствует об общей заинтересованности в объединении усилий по борьбе с современными угрозами и вызовами.

В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает свое 25-летие. За четверть века становления и развития организация стала эффективной площадкой для выработки совместных подходов по обеспечению международной и региональной безопасности.

Узбекистан, как государство-соучредитель Шанхайской организации сотрудничества, придает особое значение дальнейшему усилению ее роли и расширению деятельности в качестве уникальной многосторонней платформы, объединяющей государства-члены в целях сохранения стабильности и обеспечения инклюзивного развития.

Дорогие гости!

К сожалению, усиление геополитической напряженности, углубление конфронтации и эскалация вооруженных конфликтов остаются ключевыми характеристиками ситуации в мире на сегодняшний день.

Вопросы обеспечения информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства к новым формам деструктивного воздействия становятся все более актуальными.

Сегодня мы являемся свидетелями глубоких изменений в характере транснациональных угроз.

Стремительное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и глобальных средств коммуникации не только открывает широкие возможности для прогресса, но и порождает совершенно новые проблемы.

Можно без преувеличения сказать, что киберпространство стало основным полем столкновений, где наряду с традиционными методами все активнее применяются такие инструменты, как сетевые атаки, манипулирование общественным сознанием и распространение дезинформации.

Серьезную тревогу вызывает использование цифровой среды террористическими организациями. Интернет-платформы становятся инструментом продвижения радикальных идей, вербовки новых сторонников, сбора финансовых средств, а также формирования экстремистских объединений, не признающих государственных границ.

В таких условиях молодежь остается наиболее уязвимой категорией населения. Деструктивные силы целенаправленно воздействуют на сознание молодых людей, вовлекая их в свои ряды, используя социальные противоречия и распространяя идеи нетерпимости.

Подобные процессы могут нанести ущерб межнациональному и межрелигиозному согласию, привести к дестабилизации общественно-политической ситуации.

В связи с этим необходимо не только оперативно реагировать на возникающие конфликты, но и предотвращать угрозы — выявлять их, обмениваться информацией, укреплять национальный потенциал в сфере обеспечения безопасности и вырабатывать согласованные подходы.

Мы убеждены, что ни одно государство не может в одиночку противостоять угрозам, не знающим границ. Это естественным образом усиливает потребность в международном сотрудничестве, взаимном доверии и практических механизмах совместной работы.

Дорогие друзья!

Обращаясь к вам в этот важный для организации год, хочу подчеркнуть, что способность ШОС своевременно реагировать на новые угрозы и эффективно участвовать в формировании более стабильного мира во многом зависит от тесного взаимодействия специальных служб.

Верю, что сегодняшний диалог позволит вам не только всесторонне обсудить актуальные угрозы и вызовы, но и определить практические направления сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности наших народов и устойчивого развития наших государств.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, а вашим встречам в Узбекистане — содержательных результатов.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан