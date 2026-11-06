Новый мировой рекорд: Акбар Джураев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Китае (видео)

На проходящем в китайском городе Нинбо чемпионате мира по тяжелой атлетике среди взрослых спортивная делегация Узбекистана отпраздновала очередную громкую победу. Победитель Олимпийских игр и один из сильнейших тяжелоатлетов мира Акбар Джураев показал очередной исторический результат.

Выступая в весовой категории до 110 кг, узбекский атлет обошел всех своих соперников в рывке, завоевав не только золотую медаль, но и обновив принадлежавший ему же мировой рекорд.

Рекорд в 198 килограммов: Факты и цифры

Нынешнее выступление Акбара Джураева еще раз доказало, что он является одним из сильнейших атлетов планеты:

Обновление рекорда: Джураев покорил штангу весом 198 кг в рывке, обновив свой предыдущий мировой рекорд;

Абсолютное лидерство: Благодаря этому результату наш соотечественник обеспечил себе малую золотую медаль и создал важное преимущество для борьбы за чемпионство в двоеборье;

Мастерство и стабильность: Лидер узбекской тяжелой атлетики регулярно обновляет рекорды на международных соревнованиях, неизменно занимая высшую ступень пьедестала почета.

Эта историческая победа в Нинбо еще раз укрепила лидирующие позиции узбекской школы тяжелой атлетики на мировой арене.