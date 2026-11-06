Необычная близость между быком и ослом в Эфиопии привлекла внимание ученых

В Эфиопии исследователи наблюдали за быком и ослом, которые проявляют друг к другу необычные чувства. Ученые отмечают, что этот случай показывает, что социальные связи и поведение животных могут быть гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Ученые из Пизанского университета Андре Бейрао да Круз и Мартина Франческо во время экспедиции стали свидетелями необычных отношений между быком по кличке Ахиллес и ослом по имени Патрокл.

Выяснилось, что, несмотря на то что животные принадлежат разным владельцам, они часто паслись вместе на одном пастбище. Исследователи наблюдали за ними в течение восьми дней и зафиксировали 51 случай, когда бык запрыгивал на осла.

Кроме того, животные демонстрировали признаки близости, такие как вылизывание друг друга, трение телами и прикосновения мордами. Примечательно, что такое поведение наблюдалось как до, так и после того, как бык запрыгивал на осла.

Ученые дали животным имена героев древнегреческой мифологии — Ахиллес и Патрокл. Их близкие отношения в некоторых интерпретациях трактуются как романтическая связь.

По мнению исследователей, объяснять поведение быка и осла исключительно сексуальными мотивами было бы неверно. Тот факт, что животные постоянно искали друг друга и проявляли взаимную привязанность, означает, что между ними могла сформироваться особая социальная связь.

В то же время ученые отмечают, что пока невозможно точно узнать внутренние переживания животных или однозначно определить истинную причину таких отношений.