Необычная близость между быком и ослом в Эфиопии привлекла внимание ученых

·127·Мир
Необычная близость между быком и ослом в Эфиопии привлекла внимание ученых
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  • Ученые из Пизанского университета наблюдали за необычной близостью между быком по кличке Ахиллес и ослом по имени Патрокл в Эфиопии.
  • В течение восьми дней исследователи зафиксировали 51 случай, когда животные вылизывали друг друга, терлись телами и бык запрыгивал на осла.
  • Специалисты подчеркивают, что эти отношения нельзя оценивать только как сексуальное поведение, так как между ними могла сформироваться особая социальная связь.

В Эфиопии исследователи наблюдали за быком и ослом, которые проявляют друг к другу необычные чувства. Ученые отмечают, что этот случай показывает, что социальные связи и поведение животных могут быть гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Ученые из Пизанского университета Андре Бейрао да Круз и Мартина Франческо во время экспедиции стали свидетелями необычных отношений между быком по кличке Ахиллес и ослом по имени Патрокл.

Выяснилось, что, несмотря на то что животные принадлежат разным владельцам, они часто паслись вместе на одном пастбище. Исследователи наблюдали за ними в течение восьми дней и зафиксировали 51 случай, когда бык запрыгивал на осла.

Кроме того, животные демонстрировали признаки близости, такие как вылизывание друг друга, трение телами и прикосновения мордами. Примечательно, что такое поведение наблюдалось как до, так и после того, как бык запрыгивал на осла.

Ученые дали животным имена героев древнегреческой мифологии — Ахиллес и Патрокл. Их близкие отношения в некоторых интерпретациях трактуются как романтическая связь.

По мнению исследователей, объяснять поведение быка и осла исключительно сексуальными мотивами было бы неверно. Тот факт, что животные постоянно искали друг друга и проявляли взаимную привязанность, означает, что между ними могла сформироваться особая социальная связь.

В то же время ученые отмечают, что пока невозможно точно узнать внутренние переживания животных или однозначно определить истинную причину таких отношений.

ЭфиопияПизанский университетпсихология животныхэволюционная биология
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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