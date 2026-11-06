Счастливые объятия: как детеныш коалы спасся из хватки удава? (видео)
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- В заповеднике города Брисбен женщина по имени Нелл спасла детеныша коалы, попавшего в объятия 1,5-метрового питона.
- Женщина своими руками разжала кольца змеи, спасла животное и вернула его к матери на дереве.
- Несмотря на то, что испуганный детеныш коалы поцарапал и укусил Нелл, женщина заявила, что не расстраивается из-за полученных травм.
- Питона также переместили в безопасное место без вреда для него.
Неожиданный и волнующий инцидент, произошедший в одном из природных заповедников австралийского города Брисбен, широко разошелся в социальных сетях и привлек внимание миллионов пользователей. Местная жительница по имени Нелл, прогуливаясь со своей собакой, рискуя собственной жизнью, голыми руками спасла маленького детеныша коалы, попавшего в смертельные объятия огромного удава.
Очевидцы и защитники природы называют хладнокровие и смелость женщины настоящим подвигом.
Беспомощная мать и 1,5-метровый питон: как произошло событие?
Услышав во время прогулки тревожный крик птиц, женщина стала свидетельницей неожиданной сцены:
Борьба не на жизнь, а на смерть: Питон длиной около 1,5 метров плотно обвился вокруг детеныша коалы и пытался его задушить;
Беспомощность матери-коалы: Находившаяся неподалеку мать-коала отчаянно пыталась царапать змею, чтобы спасти своего детеныша, но ее сил было недостаточно;
Мгновенное решение: Нелл, ни секунды не колеблясь, подняла с земли сплетенных в клубок детеныша коалы и питона. Своими пальцами она поочередно разжала кольца змеи и освободила животное из смертельной хватки.
Гармония природы: и коала, и змея остались живы
Процесс спасения был проведен с особой осторожностью по отношению к обоим диким животным:
Воссоединение семьи: Убедившись, что детеныш коалы не пострадал и свободно дышит, Нелл отпустила его к матери, которая ждала на дереве. Спустя некоторое время мать и детеныш, прижавшись друг к другу, успокоились и забрались на безопасную высоту;
Питон не пострадал: Женщина не стала наказывать хищную змею. Она осторожно намотала ее на руку и перенесла в более безопасную зеленую зону, подальше от деревьев и коал.
«Не жалею, что укусил»: слова женщины-героини
Хотя в ходе этого драматического процесса питон не нападал на Нелл, перепуганный маленький коала вцепился в ее плечо и от страха немного поцарапал и укусил ее:
Благородная цель: Женщина подчеркнула, что нисколько не расстроена полученными травмами;
Призыв беречь природу: По словам Нелл, она искренне надеется, что видео этого события станет не просто сенсацией в сетях, а укрепит в сознании людей любовь к матушке-природе и желание беречь диких животных.
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