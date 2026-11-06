Счастливые объятия: как детеныш коалы спасся из хватки удава? (видео)

·83·Мир
Счастливые объятия: как детеныш коалы спасся из хватки удава? (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В заповеднике города Брисбен женщина по имени Нелл спасла детеныша коалы, попавшего в объятия 1,5-метрового питона.
  • Женщина своими руками разжала кольца змеи, спасла животное и вернула его к матери на дереве.
  • Несмотря на то, что испуганный детеныш коалы поцарапал и укусил Нелл, женщина заявила, что не расстраивается из-за полученных травм.
  • Питона также переместили в безопасное место без вреда для него.

Неожиданный и волнующий инцидент, произошедший в одном из природных заповедников австралийского города Брисбен, широко разошелся в социальных сетях и привлек внимание миллионов пользователей. Местная жительница по имени Нелл, прогуливаясь со своей собакой, рискуя собственной жизнью, голыми руками спасла маленького детеныша коалы, попавшего в смертельные объятия огромного удава.

Очевидцы и защитники природы называют хладнокровие и смелость женщины настоящим подвигом.

Беспомощная мать и 1,5-метровый питон: как произошло событие?

Услышав во время прогулки тревожный крик птиц, женщина стала свидетельницей неожиданной сцены:

  • Борьба не на жизнь, а на смерть: Питон длиной около 1,5 метров плотно обвился вокруг детеныша коалы и пытался его задушить;

  • Беспомощность матери-коалы: Находившаяся неподалеку мать-коала отчаянно пыталась царапать змею, чтобы спасти своего детеныша, но ее сил было недостаточно;

  • Мгновенное решение: Нелл, ни секунды не колеблясь, подняла с земли сплетенных в клубок детеныша коалы и питона. Своими пальцами она поочередно разжала кольца змеи и освободила животное из смертельной хватки.

Гармония природы: и коала, и змея остались живы

Процесс спасения был проведен с особой осторожностью по отношению к обоим диким животным:

  • Воссоединение семьи: Убедившись, что детеныш коалы не пострадал и свободно дышит, Нелл отпустила его к матери, которая ждала на дереве. Спустя некоторое время мать и детеныш, прижавшись друг к другу, успокоились и забрались на безопасную высоту;

  • Питон не пострадал: Женщина не стала наказывать хищную змею. Она осторожно намотала ее на руку и перенесла в более безопасную зеленую зону, подальше от деревьев и коал.

«Не жалею, что укусил»: слова женщины-героини

Хотя в ходе этого драматического процесса питон не нападал на Нелл, перепуганный маленький коала вцепился в ее плечо и от страха немного поцарапал и укусил ее:

  • Благородная цель: Женщина подчеркнула, что нисколько не расстроена полученными травмами;

  • Призыв беречь природу: По словам Нелл, она искренне надеется, что видео этого события станет не просто сенсацией в сетях, а укрепит в сознании людей любовь к матушке-природе и желание беречь диких животных.

БрисбенКоалаПитонОхрана природы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Океаны как объект: ученые хотят добавить дефицит кислорода к главным угрозамОкеаны как объект: ученые хотят добавить дефицит кислорода к главным угрозам27 июля 03:21В леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч летВ леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч лет26 сентября 14:52«Прием в Белом доме и загадочный финал: Шивон Зилис объявила о расставании с Илоном Маском«Прием в Белом доме и загадочный финал: Шивон Зилис объявила о расставании с Илоном Маском5 октября 09:58Сильные ливни и селевые потоки в Индии: приплывший удав испугал местных жителейСильные ливни и селевые потоки в Индии: приплывший удав испугал местных жителей29 июля 18:08Как детеныши кенгуру растут в материнской сумке? Интересные факты (видео)Как детеныши кенгуру растут в материнской сумке? Интересные факты (видео)14 сентября 20:19Семья 12 часов продержала ребенка, которого укусила змея, в священной рекеСемья 12 часов продержала ребенка, которого укусила змея, в священной реке12 октября 10:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца