Счастливые объятия: как детеныш коалы спасся из хватки удава? (видео)

Неожиданный и волнующий инцидент, произошедший в одном из природных заповедников австралийского города Брисбен, широко разошелся в социальных сетях и привлек внимание миллионов пользователей. Местная жительница по имени Нелл, прогуливаясь со своей собакой, рискуя собственной жизнью, голыми руками спасла маленького детеныша коалы, попавшего в смертельные объятия огромного удава.

Очевидцы и защитники природы называют хладнокровие и смелость женщины настоящим подвигом.

Беспомощная мать и 1,5-метровый питон: как произошло событие?

Услышав во время прогулки тревожный крик птиц, женщина стала свидетельницей неожиданной сцены:

Борьба не на жизнь, а на смерть: Питон длиной около 1,5 метров плотно обвился вокруг детеныша коалы и пытался его задушить;

Беспомощность матери-коалы: Находившаяся неподалеку мать-коала отчаянно пыталась царапать змею, чтобы спасти своего детеныша, но ее сил было недостаточно;

Мгновенное решение: Нелл, ни секунды не колеблясь, подняла с земли сплетенных в клубок детеныша коалы и питона. Своими пальцами она поочередно разжала кольца змеи и освободила животное из смертельной хватки.

Гармония природы: и коала, и змея остались живы

Процесс спасения был проведен с особой осторожностью по отношению к обоим диким животным:

Воссоединение семьи: Убедившись, что детеныш коалы не пострадал и свободно дышит, Нелл отпустила его к матери, которая ждала на дереве. Спустя некоторое время мать и детеныш, прижавшись друг к другу, успокоились и забрались на безопасную высоту;

Питон не пострадал: Женщина не стала наказывать хищную змею. Она осторожно намотала ее на руку и перенесла в более безопасную зеленую зону, подальше от деревьев и коал.

«Не жалею, что укусил»: слова женщины-героини

Хотя в ходе этого драматического процесса питон не нападал на Нелл, перепуганный маленький коала вцепился в ее плечо и от страха немного поцарапал и укусил ее: