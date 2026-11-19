Центральный банк Узбекистана объявил обновленные цены на мерные золотые слитки для продажи и обратного выкупа на 19 ноября 2026 года. Согласно официальным данным, цена продажи 5-граммового золотого слитка установлена на уровне 8 млн 917 тысяч сумов. Это самый низкий показатель, зафиксированный с начала текущего года — а точнее, с 9 января.

Для сравнения, 3 марта 2026 года цена 5-граммового слитка достигла 10 млн 864 тысяч сумов (1 грамм — 2 млн 173 тысячи сумов), установив годовой рекорд. С тех пор стоимость драгоценного металла на местном рынке снизилась на 18 процентов. Несмотря на это, текущие цены остаются на 10 процентов выше показателей 19 ноября прошлого года.

Цены на золотые слитки по состоянию на 19 ноября

В соответствии с официальными котировками, опубликованными Центральным банком, стоимость продажи и обратного выкупа мерных золотых слитков различного веса в зависимости от состояния упаковки выглядит следующим образом:

Вес Цена продажи Обратный выкуп (в неповрежденной упаковке) Обратный выкуп (поврежденная упаковка / после экспертизы) 5 грамм 8 917 000 сумов 7 207 000 сумов 7 134 000 сумов 10 грамм 17 834 000 сумов 14 413 000 сумов 14 267 000 сумов 20 грамм 35 669 000 сумов 28 826 000 сумов 28 535 000 сумов 50 грамм 89 172 000 сумов 72 065 000 сумов 71 337 000 сумов 100 грамм 178 343 000 сумов 144 130 000 сумов 142 674 000 сумов

В чем основные причины снижения цен?

Эксперты объясняют удешевление на внутреннем рынке непосредственно глобальными финансовыми факторами и изменениями на международных биржах:

Снижение на мировом рынке: В международных котировках цена одной тройской унции золота опустилась до уровня 3 830 – 3 840 долларов США, зафиксировав самый низкий уровень с октября 2025 года. С момента достижения исторического пика в конце января 2026 года (5 594,82 доллара) цена на мировом рынке упала на 31,5 процента .

Давление доллара США и процентных ставок: Укрепление доллара США по отношению к корзине международных валют, рост доходности государственных облигаций США, а также высокая вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) снижают спрос инвесторов на золото, которое не приносит процентного дохода.

За ежедневными официальными котировками и обновлением цен обратного выкупа через коммерческие банки можно следить на официальном сайте Центрального банка Узбекистана.

Как вы считаете, является ли снижение цен на золотые слитки удобным моментом для долгосрочных инвестиций или удешевление продолжится? Оставляйте свои мнения в комментариях!