Севинч Исмоилова награждена нагрудным знаком «Фидокори маданият ва санъат»

Певица Севинч Исмоилова поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в Instagram. Она сообщила, что была награждена государственным нагрудным знаком «Фидокори маданият ва санъат».

Под видеопостом артистка написала, что приняла эту награду с большой гордостью и чувством ответственности. По ее словам, это признание является не только личным достижением, но и высокой оценкой ее творческой деятельности.

«Эта награда стала для нас огромной мотивацией. Мы очень рады такому вниманию и признанию. Теперь, с этим стимулом, мы представим нашему народу новые песни и клипы, иншааллах. Это достижение принадлежит нам всем!» — сказала певица.

В комментариях поклонники искренне поздравляют артистку с этим достижением и желают ей новых творческих успехов. Ее признание также тепло встретили в социальных сетях.