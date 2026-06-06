Узбекская певица Хосила Рахимова вернулась на большую сцену после 10-летнего перерыва

Одна из представительниц искусства Узбекистана Хосила Рахимова после долгого перерыва снова вернулась на большую сцену. Концертная программа певицы, начавшаяся во Дворце искусств «Дружба народов», была встречена публикой с большим интересом.

Во время выступления на сцене Хосила Рахимова поделилась с зрителями приподнятым настроением благодаря своей уникальной энергии, ярким образам и изысканным нарядам. Публика, пришедшая на концерт, тепло встретила артистку бурными аплодисментами.

В ходе интервью певица подчеркнула, что этот творческий вечер был для нее очень волнительным. «Спасибо всем моим поклонникам. Этот концерт после 10-летнего перерыва имеет для меня особое значение. Более половины песен в программе — премьеры, они еще нигде не исполнялись», — сказала артистка.