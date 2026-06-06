Ушел из жизни Герой Узбекистана Ибрагим Гафуров — большая потеря для нашей литературы

Сегодня, 6 июня, на 89-м году жизни скончался известный писатель, переводчик и общественный деятель Ибрагим Гафуров. Об этом сообщил Союз писателей Узбекистана.

Ибрагим Гафуров родился 27 декабря 1937 года в Ташкенте. В течение своей деятельности он плодотворно трудился в области литературоведения, критики и художественного перевода, внес большой вклад в развитие национальной литературы.

В разные годы он работал в издательской и пресс-сферах, занимал руководящие должности в газете «Литература и искусство Узбекистана». Кроме того, он основал Демократическую партию «Миллий тикланиш» и активно участвовал в политической жизни.

Писатель переводил на узбекский язык произведения крупных представителей мировой литературы. В частности, читателям стали доступны в его переводе известные произведения Федора Достоевского, Эрнеста Хемингуэя, Чингиза Айтматова и других писателей. Особое внимание привлек перевод романа Джеймса Джойса «Улисс».

Ибрагим Гафуров был кавалером ордена «Дустлик», лауреатом ряда премий, а в 2021 году был удостоен звания «Герой Узбекистана».

Сообщается, что заупокойная молитва по покойному будет совершена 7 июня после утренней молитвы в соборной мечети Хазрати Имом. Он будет похоронен на кладбище Тешик-капук.