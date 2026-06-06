Ушел из жизни Герой Узбекистана Ибрагим Гафуров — большая потеря для нашей литературы

·62·Культура
Ушел из жизни Герой Узбекистана Ибрагим Гафуров — большая потеря для нашей литературы

Сегодня, 6 июня, на 89-м году жизни скончался известный писатель, переводчик и общественный деятель Ибрагим Гафуров. Об этом сообщил Союз писателей Узбекистана.

Ибрагим Гафуров родился 27 декабря 1937 года в Ташкенте. В течение своей деятельности он плодотворно трудился в области литературоведения, критики и художественного перевода, внес большой вклад в развитие национальной литературы.

В разные годы он работал в издательской и пресс-сферах, занимал руководящие должности в газете «Литература и искусство Узбекистана». Кроме того, он основал Демократическую партию «Миллий тикланиш» и активно участвовал в политической жизни.

Писатель переводил на узбекский язык произведения крупных представителей мировой литературы. В частности, читателям стали доступны в его переводе известные произведения Федора Достоевского, Эрнеста Хемингуэя, Чингиза Айтматова и других писателей. Особое внимание привлек перевод романа Джеймса Джойса «Улисс».

Ибрагим Гафуров был кавалером ордена «Дустлик», лауреатом ряда премий, а в 2021 году был удостоен звания «Герой Узбекистана».

Сообщается, что заупокойная молитва по покойному будет совершена 7 июня после утренней молитвы в соборной мечети Хазрати Имом. Он будет похоронен на кладбище Тешик-капук.

Ибрагим ГафуровУзбекистанТашкентФёдор ДостоевскийДжеймс Джойс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бобур Мансуров отправился в романтическое путешествие с женойБобур Мансуров отправился в романтическое путешествие с женойВчера, 16:35Выступление Хосилы Рахимовой на тему насилия над детьми привлекло внимание в соцсетях! (видео)Выступление Хосилы Рахимовой на тему насилия над детьми привлекло внимание в соцсетях! (видео)Вчера, 13:47Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет повторила танец из фильма «Чархпалак» (видео)Наргиза Абдуллаева спустя 28 лет повторила танец из фильма «Чархпалак» (видео)Вчера, 10:27Узбекская певица Хосила Рахимова вернулась на большую сцену после 10-летнего перерываУзбекская певица Хосила Рахимова вернулась на большую сцену после 10-летнего перерываВчера, 07:40Лола с семьей повторила корейский трендЛола с семьей повторила корейский трендВчера, 06:12Райхон впервые за 25 лет спустилась в метро и удивиласьРайхон впервые за 25 лет спустилась в метро и удивиласьВчера, 06:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Рано Шодиева показала подводный мир Китая (видео)
Рано Шодиева показала подводный мир Китая (видео)
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!